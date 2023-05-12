Силы РФ под Бахмутом уязвимы для контратак ВСУ, реакция их главарей свидетельствует о панике — анализ ISW 12 мая, 08:32 Украинские военные возле Бахмута, 15 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Развертывание недостаточно боеспособных российских сил на флангах вокруг Бахмута означает, что министерство обороны РФ отказалось от цели окружить там значительное количество украинских военных. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) за 11 мая.



Эксперты предполагают, что российское ведомство могло начать более широкую деприоритизацию усилий на бахмутском направлении к январю 2023 года, что, вероятно, побудило главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина активизировать усилия в Соледаре—Бахмуте в январе и публично.

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В марте и апреле минобороны РФ ненадолго выделило больше ресурсов для фронта под Бахмутом, направив в район танки Т-90, воздушно-десантные войска и мобилизованные резервисты.

24 апреля Пригожин заявил, что военное ведомство развернуло «только нерегулярные и деградирующие подразделения» для удержания флангов Бахмута, а их неспособность выполнить даже эту ограниченную задачу указывает на то, что российские фланги в Бахмуте и других аналогичных участках фронта, вероятно, уязвимы для украинских контратак, говорится в анализе.

«Распределение сил в сочетании с изменениями в геометрии боевого пространства также свидетельствует о том, что опасность российского окружения значительных украинских сил в Бахмуте, возможно, миновала. Силы Вагнера, вероятно, продолжат вести лобовые атаки в Бахмуте, что позволит украинским войскам провести организованный отход из угрожающих районов, а не столкнуться с широкомасштабным окружением», — считают в ISW.

Также в отчете говорится, что ВСУ, вероятно, удалось прорвать под Бахмутом некоторые оборонные линии россиян в локальных контратаках. Там ссылаются на заявление командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского об отступлении оккупантов до 2 км. После него Пригожин заявил о «переходе ВСУ к контрнаступлению», а минобороны РФ признало контратаки «нехарактерно быстро», хотя и отрицает информацию о прорыве.

«Реакция Пригожина и минобороны отражает усиление паники в российском информационном пространстве из-за спекуляций относительно запланированных украинских контрнаступлений и свидетельствует о растущей обеспокоенности Вагнера и руководства минобороны России, а также об указании Кремля не уменьшать украинские успехи», — делает вывод ISW.

Карты боевых действий: ситуация в Бахмуте, бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW