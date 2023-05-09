«Просто взяли и драпанули». Пригожин заявил, что российские солдаты бросают позиции и бегут из Бахмута 9 мая, 13:30 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Во вторник, 9 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и оголила один из флангов фронта.

Также, по его словам, если он не получит боеприпасы, то Вагнер оставит свои позиции.

«Вчера нам пришло боевое распоряжение, в котором было сказано, что уход с позиций будет признан как измена родине. Это, в первую очередь, к нам было обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос, кто родине все-таки изменяет? Видимо, тот, кто подписывал», — сказал он в обращении.

Видео дня

Пригожин заявил, что этом же боевом распоряжении было написано, что «обязаны снабдить группировку ЧВК Вагнера всем абсолютно необходимым».

«Видимо, он сделал эмоциональное заявление и своем боевом распоряжении, человек, который подписывал, потому что боялся, что мы уйдем и придут к нему Ростов. А к нему в Ростов украинцы придут, если фронт посыпется», — сказал он.

По его словам, в России делают все, чтобы «фронт посыпался», а одно из подразделений Минобороны РФ вообще сбежало с фланга, бросив позиции.

«Сегодня одно из подразделений Минобороны бежало с одного из наших флангов. Бросив позиции, сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров. Хорошо, что мы его заблокировали кое-как», — сказал он.

Пригожин заявил, что в России «вместо того, чтобы воевать», «постоянно крутятся интриги».

«У нас министерство интриг вместо министерства обороны, поэтому наша армия бежит. Бежит, потому что 72 бригада сегодня (9 мая — ред.) прос*ала три квадратных километра, на которых у меня погибло около 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули», — сказал он.

Главарь Вагнера обеспокоен будущим контрнаступлением ВСУ и заявил, что «контрнаступление будет на земле, а не по телевизору».

«Происходят совещания с утра до ночи. О чем совещания — никто не понимает. Пока единственное совещание — это как бы ЧВК Вагнер не дать боеприпасы, не дать вооружение для того, чтобы мы могли оборонять Россию и продолжать штурм Бахмута и сорвать Украине наступление. Сегодня Украина херачит Белгородскую область — успешно херачит. Народ не в панике, но сильно озабочен. Почему государство не может защитить свою страну? Сегодня они рвут фланги на бахмутском направлении, ведут перегруппировку на Запорожье и в ближайшее время начнется контрнаступление. Они абсолютно четко говорят контрнаступление будет на земле, а не по телевизору, потому что пока в нашей стране все думают, что нужно отпраздновать день победы», — сказал он.

По его словам, то, что российские солдаты бегут — это проблема не солдатов, а тех, кто ставит задачи.

Зачем Пригожин говорит о «снарядном голоде»

Тем временем, в ВСУ объяснили, зачем Пригожин в последние дни делал заявления о «снарядном голоде».

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона, что это продиктовано обязательствами, которые главарь ЧВК не может выполнить.

«Главное, чем вызваны заявления Пригожина — тем, что он взял на себя военные обязательства, не способен их выполнить, в том числе по взятию Бахмута, и придумывает эту ерунду о снарядном голоде», — отметил он.

Представитель ВСУ добавил, что за минувшие сутки оккупанты открывали огонь 415 раз, а за предыдущие — 489.

Череватый также подчеркнул, что на самом деле главная проблема Пригожина — это постоянное уничтожение личного состава украинскими военными. Восполнить эти потери сложно, так как кремлевский режим больше не дает главарю наемников заключенных.

«Не дает сама власть и заключенные не очень стремятся идти, потому что понимают, что это билет в одну сторону», — резюмировал он.

Ранее главарь «вагнеровцев» Пригожин в крайне грубой форме публично потребовал от Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова обеспечить его формирование боеприпасами и пригрозил иначе до 10 мая вывести ЧВК Вагнер из Бахмута.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, откликнувшись на это заявление, упрекнул Пригожина в выносе мусора из дома и заявил, что готов отправить Ахмат в Бахмут вместо вагнеровцев.

Россияне активно штурмуют город в последние месяцы, однако украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.