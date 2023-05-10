Разгром 72-й бригады РФ под Бахмутом: ВСУ уничтожили две роты и освободили часть территории Украины — Билецкий 10 мая, 08:00 Бахмут Донецкой области, 7 мая 2023 года (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ во время наступательных действий под Бахмутом Донецкой области разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории Украины и взяли в плен кафиров.

Об этом сообщил командир тактической группы Азов, входящей в 3-ю ОШБр, Андрей Билецкий.

По его словам, фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты российской 72-й бригады.

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«Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных. Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся эта территория полностью освобождена от российских оккупационных войск», — заявил Билецкий.

Также большие потери понес 3-й штурмовой отряд ЧВК Вагнера.

Первым 9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупов» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Позже 3-я ОШБр ВСУ подтвердила это.

По данным украинских военных, за двое суток штурмовики в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 оккупантов, 87 — находятся «на полпути к гибели» и еще пять противников взяли в плен.

