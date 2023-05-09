«Соответствует действительности». ВСУ подтвердили слова Пригожина о бегстве бригады РФ из-под Бахмута 9 мая, 22:36 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Украинские военные подтвердили заявления главаря боевиков ЧВК Вагнер Евгения Пригожина о бегстве 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупах» российских оккупантов в районе украинского города.

«Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и „500 трупов“ оставшихся там россиян — соответствует действительности», — сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в Telegram.

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По данным украинских военных, за двое суток штурмовики в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 оккупанта, 87 оккупанта находятся «на полпути к гибели» и еще пять противников были взяты в плен. Среди убитых есть боевики ЧВК Вагнера.

«Отдельного внимания заслуживает уничтоженная российская техника. Это несколько складов БК врага, минометы и не один БМП», — говорится в сообщении.

Пресс-служба бригады также опубликовала видео, где зафиксирована работа украинских военных.

Ранее 9 мая Пригожин записал видео с жалобами на нехватку боеприпасов. Он рассказал, что российская армия сбежала с позиций в Бахмуте и оголила один из флангов фронта.

«У нас министерство интриг вместо министерства обороны, поэтому наша армия бежит. Бежит, потому что 72 бригада сегодня прос*ала три квадратных километра, на которых у меня погибло около 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули», — сказал он.