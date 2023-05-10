Оккупанты на Бахмутском направлении отступили до 2 километров на некоторых участках — Сырский 10 мая, 18:40 Александр Сырский с защитниками Украины на Бахмутском направлении (Фото:Сирський / Telegram)

Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский рассказал, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км.

У себя в Telegram-канале Сырский подчеркнул, что продуманная оборона на Бахмутском направлении дает результаты — на некоторых участках войска страны-террориста не выдержали натиск защитников Украины.

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«Именно грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК Вагнер и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск России, которые потерпели поражение и отошли», — отметил он.

Генерал добавил, что, несмотря на российские пропагандистские заявления и большую концентрацию оккупантов, России не удалось захватить Бахмут до 9 мая — Силы обороны держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед, бои за город продолжаются.

Сырский также поблагодарил 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая нанесла мощный удар оккупантам.

«Как говорил Карл фон Клаузевиц: „Война ведется к победе. И точка“. Слава Украине!» — закончил командующий.

Первым о бегстве 72-й ОМБр российской армии из-под Бахмута и «500 трупов» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин 9 мая. Позже это подтвердила 3-я ОШБр ВСУ.

По данным защитников Украины, за двое суток штурмовики в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 оккупантов, 87 — находятся «на полпути к смерти» и еще пять россиян взяты в плен. Также были уничтожены несколько вражеских складов БК, минометы и несколько БМП.

10 мая Андрей Билецкий, командир тактической группы Азов, входящей в 3-ю ОШБр, рассказал, что украинские бойцы разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории Украины и взяли в плен оккупантов.

«Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся эта территория полностью освобождена от российских оккупационных войск», — сообщил он.



Позже спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что Силы обороны нанесли мощные удары по российской 72-й отдельной мотострелковой бригаде в Бахмуте, однако полностью уничтожить ее пока не удалось.