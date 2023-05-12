ВСУ перехватили инициативу. Украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте и заявил о панике оккупантов

12 мая, 09:47
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Дым после взрыва снаряда в Бахмуте (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Дым после взрыва снаряда в Бахмуте (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Ситуация в Бахмуте полностью контролируемая ВСУ, об этом заявил главный сержант 1-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Иван Буряк в пятницу, 12 мая.

«Ситуация в Бахмуте полностью контролируемая ВСУ. Если в последние пять-шесть дней мы говорили, что было обострение с их стороны, то на данный момент мы перехватили инициативу благодаря силе и воле всех военнослужащих ВСУ», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, у врага сейчас только одно настроение — паническое, оккупанты боятся, что ВСУ выйдут на административные границы.

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«Враг снижает свою активность, больше переходит в оборонительные элементы. Они уже не предпринимают активных действий наступления, меньшее количество артиллерийских обстрелов, хотя они не останавливаются», — сказал он.

11 мая в обзоре Института изучения войны сообщалось, что Украине удалось провести успешную контратаку в окрестностях Бахмута

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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