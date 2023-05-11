Маляр заявила, что РФ своими заявлениями о «нехватке боеприпасов» вводит Украину в заблуждение 11 мая, 21:18 Анна Маляр (Фото:Минобороны / Facebook)

Российские оккупанты пытаются распространять информацию о недостатке вооружения на фронте, чтобы ввести в заблуждение ВСУ, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Она напомнила, что Россия активно ведет и информационную войну против Украины.

«Любая информация военного характера во время войны — это оружие. Ею воюют, а не информируют. Так что враг просто вводит нас в заблуждение в своих военных целях», — заявила она.

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Маляр подчеркнула, что ВСУ понимают тактику врага.

«Мы верим фактам. Факт: количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось», — написала она.

Ранее главарь «вагнеровцев» Пригожин в крайне грубой форме публично потребовал от Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова обеспечить его формирование боеприпасами и пригрозил иначе до 10 мая вывести ЧВК Вагнер из Бахмута.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, откликнувшись на это заявление, упрекнул Пригожина в выносе мусора из дома и заявил, что готов отправить Ахмат в Бахмут вместо вагнеровцев.

Россияне активно штурмуют город в последние месяцы, однако украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.

