Почему ГУР сомневается в смерти Пригожина, тогда как Зеленский заявлял о его убийстве Путиным — Юсов 12 сентября, 16:10 Посетитель в футболке ЧВК Вагнера на могиле, где, вероятно, похоронен Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Stringer)

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина располагает информацией о причастности Владимира Путина к убийству Евгения Пригожина, не противоречат позиции украинской разведки, которая предлагает дождаться доказательств смерти главаря ЧВК Вагнера.

Такое пояснение в интервью Radio NV дал Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины, отвечая на вопрос о том, почему в ГУР просят не спешить с выводами и имеет ли Владимир Зеленский другие источники для своих заявлений о Пригожине.

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«Безусловно, когда президент дает оценки, [он] опирается в том числе и на информацию ГУР. Иногда речь идет о разных интерпретациях. То, что авария была и это было не просто происшествие, а организованный процесс, можно утверждать на 100%», — прокомментировал Юсов заявление Зеленского о причастности Путина к катастрофе.

Что же касается подтверждения факта гибели самого Пригожина, «пока есть малейшее основание сомневаться, все же мы будем сдержаннее в оценках и во фразах, которыми описывается это происшествие», добавил он.

В ответ на уточняющий вопрос, мог ли быть в самолете, потерпевшем катастрофу, двойник Пригожина, Юсов отметил: «Это один из возможных сценариев, о котором вы упомянули. Это одно из нескольких направлений, которое могло быть. Пока нет стопроцентного подтверждения, я думаю, можем себе позволить быть осторожнее в выводах».

Катастрофа самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области 23 августа разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».



27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.