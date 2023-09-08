Путин убил Пригожина, такая информация у нас есть — Зеленский 8 сентября, 15:53 Зеленский снова заговорил о причастности Путина к гибели Пригожина (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть информация о причастности российского диктатора Владимира Путина к гибели главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом он сказал во время выступления в Киеве, пишет ВВС.

«Путин сдулся — как человек, как политик. Он убил Пригожина — по крайней мере, такая информация у нас есть», — отметил он.

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Зеленский добавил, что в Украине «траурных дней не было», когда произошла авиакатастрофы самолета Пригожина.

«Для нас это на одного террориста меньше», — отметил он.

Президент также пояснил, почему после смерти глава ЧВК Вагнера упал моральный дух россиян.

«Моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались вагнеровцами, бросали вперед, им возвращаться назад нельзя. Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, вагнеровцев, — они это потеряли. Для нас это определенно плюс», — резюмировал он.

Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.



Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.



24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».



27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.