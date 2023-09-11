«Бавовна только будет расцветать». Представитель ГУР рассказал NV, как украинские разведчики готовятся к атакам по РФ осенью

11 сентября, 19:44
NV Премиум
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Украинские военные недалеко от линии фронта в Запорожской области, 6 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные недалеко от линии фронта в Запорожской области, 6 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Богдан Амосов

Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины, рассказал в эфире Radio NV, как украинские разведчики заставляют россиян проводить перегруппировку на собственной территории и готовятся к атакам по оккупантам этой осенью.

 — «Бавовна» в России вспыхивает все интенсивнее и интенсивнее, то какие-то беспилотники туда залетают, то оно как-то само загорается. Делают ли в разведке анализ, что именно, сколько, чего и насколько было повреждено на России? Можете ли вы чем-то поделиться в этом плане?

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— Да, конечно, такой анализ ведется и можно точно утверждать, что в большинстве случаев, когда российское командование, руководство заявляет о том, что жертв и поражений нет, все сбито — это откровенная ложь. В большинстве случаев речь идет и о поражении, и о попадании, дальше работа продолжается и цели отрабатываются.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война ГУР Радио NV Война России против Украины

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