«Тронута до слез». Премьер Эстонии поздравила освобождение Херсона

12 ноября, 15:40
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Кайя Каллас (Фото:FinnishGovernment/www.flickr.com)

Кайя Каллас (Фото:FinnishGovernment/www.flickr.com)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поздравила освобождение Херсона от российских оккупантов.

Об этом она написала в Twitter.

"Я тронута до слез, когда вижу, как в Херсон возвращается свобода, как украинцы обнимают своих солдат, как поднимаются сине-желтые флаги. Эстонцы наблюдают за вашей храбростью с гордостью и глубоким чувством солидарности и поддержки", - написала Каллас.

Видео дня

https://twitter.com/kajakallas/status/1591369597307191296

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

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В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и желанием сохранить жизни российских солдат.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсон Эстония Кая Каллас Война России против Украины

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