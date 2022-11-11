Зеленский подтвердил освобождение Херсона 11 ноября, 19:12 ВСУ освободили Херсон в пятницу, 11 ноября (Фото:Константин Рыженко/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон, но город еще не полностью зачищен от российских оккупантов

«Наши. Наш. Херсон», — написал президент в Telegram.

Он также опубликовал видео с украинскими военным в освобожденном городе, которых приветствуют местные жители.

Дополнено 19:44. В вечернем видеообращении Зеленский отметил, что в городе находятся специальные подразделения сил обороны и город еще не полностью зачищен.

Видео дня

«Сегодня — исторический день. Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники — на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит освобождать украинские территории.

«Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается — и Украина всегда возвращает свое», — подчеркнул президент.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что ВСУ почти полностью контролирует украинский город.

По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области.

В этот день минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона. В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.