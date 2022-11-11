ВСУ в некоторых местах дошли до правого берега Днепра в Херсонской области — Генштаб 11 ноября, 18:49 Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов (Фото:пресс-служба Генштаба/Facebook)

Украинские силы в Херсонской области уже дошли до реки Днепр в отдельных районах. ВСУ продолжают мероприятия по выявлению и уничтожению оккупационных войск на юге страны.

Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке в Facebook.

«Силы обороны продолжают освобождение украинских земель в Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра», — говорится в сообщении.

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Генштаб уточнил, что продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов юга страны. Из соображений безопасности официально о результатах спецоперации будет объявлено позже.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон.