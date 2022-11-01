«Вытеснение России». Премьер Эстонии озвучила путь к достижению мира в Украине 1 ноября, 19:12 Кая Каллас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что путь к достижению мира в Украине — это «вытеснение» России.

Выступая во вторник, 1 ноября, на пресс-конференции в Таллинне, Каллас сказала, что «даже если у вас мир, но есть оккупация, это не означает, что страдания этих людей прекратятся», сообщает CNN.

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«Украина должна выиграть эту войну», — сказала она.

Премьер-министр добавила, что «Россия пытается использовать все возможные средства, чтобы сделать паузу и перегруппироваться».

«Россия рассчитывает, что мы устанем или испугаемся», — продолжила она.

Каллас предупредила, что цена усталости от войны будет слишком высока.

Она заявила, что Украине нужна поддержка ПВО, а также экономическая и гуманитарная помощь.

Каллас также осудила недавние атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины, назвав их «террористической тактикой».

24 октября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что необходимо усилить давление на режим белорусского диктатора Александра Лукашенко.