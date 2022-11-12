Украинские флаги, эмоции и слезы. Журналисты Sky News побывали в центре Херсона, освобожденного от российских оккупантов — видео 12 ноября, 13:41 Журналисты Sky News побывали в Херсоне в первый день его освобождения (Фото:Sky News)

Журналисты британского издания Sky News приехали в освобожденный Херсон, чтобы посмотреть, что происходит в городе после восьми месяцев российской оккупации.

Международный корреспондент Алекс Росси вместе со съемочной группой прибыл в центр Херсона и мог пообщаться с жителями города.

Люди собрались на центральной площади, чтобы отпраздновать освобождение города от российских захватчиков.

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Над административными зданиями уже развеваются украинские флаги, а жители «очень эмоциональны» и скандируют Слава Украине.

Люди рассказывают журналистам, что очень ждали этого момента.

«У вас должно быть что-то, ради чего вы живете, и это был момент, ради которого стоило жить, — рассказал один из местных жителей.

Еще одной причиной, по которой люди собрались в центральной части Херсона, стала возможность связаться с родными — украинские военные установили на площади спутниковые терминалы Starlink.

«Военные здесь налаживают интернет-сервис, чтобы они могли связаться со своими близкими. Впервые за девять месяцев оккупации они могут сообщить людям, что у них все хорошо. Мы также слышим много историй о людях, которые не знают, где находятся их друзья и родственники», — рассказал журналист.

Росси отметил, что освобождение Херсона — важный момент для его жителей и всей Украины. И теперь они могут не боясь петь свой гимн.

«Они думали, что во многих отношениях это может не наступить», — сказал он.

Корреспондент также отметил, что, по рассказам местных жителей, «россияне просто исчезли в одночасье. Они просто исчезли отсюда и покинули город».

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.

Появились также фото и видео встречи украинских военнослужащих в освобожденном Херсоне. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.

Его также вывесили на здании управления Нацполиции в Херсонской области.