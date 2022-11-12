ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге

12 ноября, 00:21
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Площадь освобожденной от оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров. Еще вчера в ВСУ говорили о 260 квадратных километрах.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

При этом она отметила, что командованию Сил Обороны Украины известно о том, что на этих территориях еще остаются подразделения войск РФ, которые "пытаются, наверное, создать диверсионные меры".

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«Работа по этому направлению нами продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий. Хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если в предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня это более 3000 квадратных километров освобожденных территорий», — сказала Гуменюк.

Спикер Сил обороны Юга также обратила внимание на то, что еще есть территории, на которых могут быть враждебные остатки.

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Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что на юге Украины ВСУ освободили 41 населенный пункт.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Война в Украине Война России против Украины Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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