ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге 12 ноября, 00:21 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Площадь освобожденной от оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысяч квадратных километров. Еще вчера в ВСУ говорили о 260 квадратных километрах.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.



При этом она отметила, что командованию Сил Обороны Украины известно о том, что на этих территориях еще остаются подразделения войск РФ, которые "пытаются, наверное, создать диверсионные меры".

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«Работа по этому направлению нами продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий. Хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если в предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня это более 3000 квадратных километров освобожденных территорий», — сказала Гуменюк.

Спикер Сил обороны Юга также обратила внимание на то, что еще есть территории, на которых могут быть враждебные остатки.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что на юге Украины ВСУ освободили 41 населенный пункт.