Шойгу приказал оккупантам отступать из Херсона и отводить войска за Днепр 9 ноября, 17:10 Российские оккупанты отступают из Херсона (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин в среду, 9 ноября, доложил министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу, что российские войска должны «занять оборону» по левому берегу Днепра. Тот приказал начать отступление из Херсона.

«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск. Держать [их] на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», — сказал Суровикин Шойгу.

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В своем наполненном фейками докладе Суровикин сообщил, что «Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться», и угрожал «применением запрещенных методов ведения боевых действий» якобы со стороны ВСУ. Он утверждал, что с правобережной части региона армия страны-агрессора депортировала больше 115 тысяч человек.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал соблюдать информационную тишину.



Херсонский коллаборант и марионетка Кремля Владимир Сальдо 9 ноября подтвердил, что его «заместитель» Кирилл Стремоусов погиб якобы в ДТП.

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