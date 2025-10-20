«Дайвингом занимаюсь как хобби 15 лет». Украинец, которого Германия подозревает в подрыве Северных потоков, дал интервью польским СМИ

Украинец Владимир Журавлев заверил польских журналистов, что узнал о подрыве Северных потоков из новостей (Фото: Скриншот из видео/Youtube/tvpinfo)

Украинец Владимир Журавлев , которого немецкие правоохранители подозревают в подрыве газопроводов Северный поток, категорически отрицает свою причастность в инциденте и говорит, что занимается дайвингом как хобби.

Об этом он заявил в интервью для польского телеканала TVP Info.

По словам Журавлева, он прибыл в Польшу вместе с семьей за три дня до начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года — «хотел обезопасить своих троих детей от опасности».

«Нет, я не совершал никакого преступления на территории Германии и просто не взрывал этот Nord Stream», — ответил он на прямой вопрос журналиста.

Мужчина уверяет, что узнал о подрыве Северных потоков из новостей.

По словам Журавлева, впервые о том, что его подозревают в подрыве российского газопровода, он узнал в 2024 году. Тогда Агентство внутренней безопасности Польши вместе с немецкими правоохранителями провели обыск в его доме.

Самого Журавлева дома не было — он находился в Украине. Он утверждает, что правоохранители изъяли из его дома ряд вещей для дайвинга.

«Забрали мои ласты, мои маски для дайвинга. Не знаю, зачем им это», — сказал он.

Журавлев сказал, что в Польше он работает в строительной отрасли — «занимаюсь вентиляцией, кондиционированием; монтируем, делаем небольшие объекты, квартиры», а дайвинг — это его хобби, которым он занимается 15 лет.

«Сначала это было на очень базовом уровне, потом переросло в очень глубокое: ныряю в пещерах, это для меня очень интересно — пещерное ныряние. Раки, ну разное такое, меньше люблю рыбок, больше что-то другое», — рассказал он.

На вопрос журналиста, может ли Журавлев погрузиться на 80 метров — глубину, на которой был осуществлен подрыв Северного потока, тот сказал, что «может, потому что это не является недосягаемой глубиной для него как для дайвера».

Один из адвокатов Журавлева, который также присутствовал на интервью, отметил, что немецкие правоохранители не предоставили никаких доказательств, которыми руководствовались, когда выдвигали подозрение его клиенту.

Однако на вопрос, кем он считает тех, кто взорвал газопровод, — героями или преступниками — Журавлев ответил уклончиво.

«Скажу так: сейчас все украинцы являются героями, потому что ведут войну против России. От маленького ребенка до пожилых людей. Все они герои», — сказал он.

Как рассказала его жена Юлиана в комментарии ВВС, Журавлев уже 20 лет занимается дайвингом, но также утверждает, что это все лишь его хобби.

В Польше, по ее словам, Журавлев также несколько раз погружался в разных локациях — в карьерах и озерах.

Адвокат мужчины Николай Катеринчук, со своей стороны, заявил журналистам, что Владимир — высококлассный аквалангист, опытный в подводном плавании. Более того, он владелец компании Family Diving, которая «объединяет группу дайверов» и является известной в этой сфере.

«Его группа участвовала в постановке нескольких подводных трюков для художественных фильмов, фактически выполняя функции каскадеров», — сказал юрист.

Ранее, 17 октября, окружной суд в Варшаве решил отказать в экстрадиции в Германию Владимира Журавлева, которого официальный Берлин подозревает в причастности к подрыву Северных потоков.

Взрывы на Северных потоках и задержание украинцев — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Инфографика: NV

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Были выданы ордера на арест шести граждан Украины. Как говорится в публикации, ордера на арест касались четырех водолазов, специалиста по взрывчатке, капитана судна и руководителя группы диверсантов.

30 сентября стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич и премьер страны Дональд Туск выступали против экстрадиции и заявляли, что выдача Журавлева, подозреваемого в подрыве Северных потоков, не отвечает национальным интересам страны.

Ранее в октябре экстрадиции в Германию избежал также украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по обвинению в подрыве газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Верховный суд Италии 15 октября удовлетворил его апелляцию и отменил с возвращением на повторное рассмотрение решение Апелляционного суда о выдаче Германии Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа по обвинению в диверсии на газопроводах.