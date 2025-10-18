В МИД Германии заявили, что уважают решение Польши не выдавать подозреваемого в подрыве Северных потоков украинца

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что уважает решение польского суда не экстрадировать украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода Северный поток, сообщает RMF24 .

«В Польше принято судебное решение, которое я уважаю, потому что мы признаем принцип разделения власти», — сказал Вадефуль.

Он подчеркнул, что роль исполнительной власти заключается в невмешательстве в судебные процессы, особенно в других странах.

Реклама

Журавлев поблагодарил польских и украинских граждан за поддержку, заявив, что не мог бы рассчитывать на справедливый суд в Германии.

В интервью Telewizja Republika он сказал, что арест и содержание под стражей стали тяжелым испытанием для него, а обвинения — безосновательны.

Мужчина подчеркнул, что не совершил преступления, и добавил, что, если его обвиняли из-за профессии, любого украинского водолаза могли бы заподозрить подобным образом.

Ранее окружной суд в Варшаве решил отказать в экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева, которого официальный Берлин подозревает в причастности к подрыву Северных потоков.

Взрывы на Северных потоках и задержание украинцев — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил "англосаксов" и отрицал свою причастность.

Инфографика: NV

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. «Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест. Как сказано в публикации, ордера на арест касались четырех водолазов, специалиста по взрывчатке, капитана судна и руководителя группы диверсантов.

30 сентября стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич и премьер страны Дональд Туска выступали против экстрадиции и заявляли, что выдача Журавлева не отвечает национальным интересам страны.

Ранее экстрадиции избежал также украинец Сергей Кузнецов, задержанный по европейскому ордеру в Римини 21 августа по обвинению в подрыве газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Верховный суд Италии 15 октября удовлетворил его апелляцию и отменил с возвратом на повторное рассмотрение решение Апелляционного суда о выдаче мужчины Германии.