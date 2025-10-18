Сикорский и Сийярто поспорили из-за отказа Польши экстрадировать подозреваемого в подрыве Северных потоков

Утечка газа после подрыва Северного потока-2 у побережья Дании, 27 сентября 2025 года (Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Главы МИД Венгрии и Польши Петер Сийярто и Радослав Сикорский поспорили из-за отказа Польши выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве Северных потоков .

Сийярто на своей странице в соцсети X ретвитнул публикацию премьера Польши об отказе в экстрадиции и освобождении подозреваемого, назвав это решение «скандальным».

«По словам Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать. Этим они дали предварительное разрешение на террористические атаки в Европе. Польша не только освободила, но и прославляет террориста — вот до чего дошло европейское верховенство права», — заявил глава МИД Венгрии.

Сикорский, в свою очередь, ретвитнул публикацию Сийярто и написал:

«Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты можешь законно нанести ответный удар, саботируя возможности агрессора финансировать войну. Это называется самооборона».

17 октября окружной суд в Варшаве решил отказать в экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева, которого официальный Берлин подозревает в причастности к подрыву Северных потоков. Суд также отменил временный арест, наложенный на украинца ранее на время процесса. Приговор суда еще не завершает дело украинца, но означает, что дальше Владимир Журавлев будет доказывать отсутствие своей вины, находясь на свободе.

В своем решении польский судья обратил внимание на недостаточность доказательств, предоставленных немецкой стороной. «Немецкая сторона […] прислала лишь очень общую, формально необходимую информацию относительно деяния [якобы совершенного украинцем — прим. ред.]. Этот немецкий ордер составлен надлежащим образом, но, вопреки информации, опубликованной в некоторых СМИ, информация, присланная немецкой стороной относительно самого деяния, может поместиться на одной странице формата А4», — объяснил судья.

Взрывы на Северных потоках и задержание украинцев — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инфографика: NV

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Были выданы ордеры на арест шестерых граждан Украины. Как говорится в публикации, ордера на арест касались четырех водолазов, специалиста по взрывчатке, капитана судна и руководителя группы диверсантов.

30 сентября стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич и премьер страны Дональд Туск выступали против экстрадиции и заявляли, что выдача Журавлева, подозреваемого в подрыве Северных потоков, не отвечает национальным интересам страны.

Ранее в октябре экстрадиции в Германию избежал также украинец Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по обвинению в подрыве газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Верховный суд Италии 15 октября удовлетворил его апелляцию и отменил с возвращением на повторное рассмотрение решение Апелляционного суда о выдаче Германии Кузнецова, арестованного по европейскому ордеру в Римини 21 августа по обвинению в диверсии на газопроводах.