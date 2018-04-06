Племяннице Скрипаля отказали в британской визе

Племяннице бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери вместе с дочерью Юлей, отказали в выдаче визы в Великобританию, сообщило Министерство внутренних дел Британии.

"Мы отказали в выдаче гостевой визы Виктории Скрипаль на том основании, что ее заявление не соответствовало иммиграционным правилам", - сказал представитель британского МВД, передает Reuters.

Виктория Скрипаль планировала посетить Великобританию, чтобы забрать Юлию Скрипаль в Россию.

Накануне Виктория Скрипаль рассказала, что поговорила по телефону со своей сестрой Юлией Скрипаль.

После этого полиция Британии обнародовала первое официальное заявление Юлии. Она сообщила о своем самочувствии и поблагодарила людей, которые поддержали ее после отравления.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.