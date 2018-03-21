Новичок в автомобиле: все версии покушения на Скрипаля

Следователи сейчас изучают все места в Солсбери, где побывали Скрипали накануне отравления

За две недели, прошедшие с момента отравления в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, это громкое преступление успело обрасти множеством догадок и гипотез.

Британские власти и следственные органы пока подтвердили лишь основные факты: покушение было совершено с помощью нервно-паралитического вещества массового поражения, которое наиболее вероятно разработали еще в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочерью, найденные 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в городе Солсбери, до сих пор находится в реанимации в критическом состоянии.

Преступление стало причиной крупнейшего дипломатического скандала в британско-российских отношениях. Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата, а многие официальные лица Соединенного Королевства отказались приезжать на Чемпионат мира по футболу в России. В ответ Москва объявила о высылке 23 британских дипломатов и прекращении деятельности Британского совета.

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Яд в чемодане

Британская газета The Telegraph, ссылаясь на источники в спецслужбах Соединенного Королевства, обнародовала версию, согласно которой нервно-паралитическое вещество могла привезти в страну дочь Скрипаля. Она приехала в Великобританию из России, чтобы встретиться с отцом, 3 марта - за день до того, как оба были найдены без сознания в Солсбери.

Источники The Telegraph сообщили, что исполнители покушения могли проникнуть в московскую квартиру Юлии Скрипаль и обработать поражающим веществом одежду, косметику либо подарки, упакованные в чемодан дочери экс-разведчика. В таком случае Юлия Скрипаль привезла смертельный реагент из России, сама того не подозревая, а контакт Скрипалей с ядом произошел уже в Британии, после распаковки багажа.

Новичок в автомобиле

Автомобиль Сергея Скрипаля и путь его следования накануне отравления сразу же стал одним из главных объектов внимания британских следователей. Вскоре после отравления экс-разведчика полиция обнародовала фото его машины и призвала сообщать о ее передвижениях всех, кто видел автомобиль накануне происшествия.

С автомобилем Сергея Скрипаля связаны сразу две версии покушения / Фото London Metropolitan Police

Тем временем в СМИ появились как минимум две версии того, как именно мог быть использован бордовый BMW для отравления Скрипаля. Первую из них обнародовал телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники в разведке. Согласно этой гипотезе, нервно-паралитический яд в форме мельчайшего порошка был распылен через вентиляционную систему автомобиля Скрипаля. "Это вещество времен холодной войны, существование которого в России всегда отрицали", - цитирует ABC News свой источник.

О второй версии сообщил британский таблоид The Daily Mail, ссылаясь на собеседников в правительстве. По данным издания, веществом обработали ручку двери автомобиля, коснувшись которой российский экс-разведчик подверг себя смертельной опасности.

К слову, 20 марта британская полиция изъяла для исследования также автомобиль британца Росса Кассиди, друга Скрипаля, который 3 марта встречал его дочь в аэропорту Лондона Хитроу и подвозил ее домой. Кассиди подтвердил, что Скрипаль попросил его об этой услуге, так как из-за сложных погодных условий в тот день не был уверен в возможностях собственного авто.

Отравление с помощью дрона

Юлию и Сергея Скрипалей могли отравить с помощью дистанционно управляемого мини-дрона, когда они сидели на скамейке возле торгового центра в Солсбери, где позже обоих нашли в критическом состоянии. Такую версию преступления озвучил британский таблоид The Daily Star, ссылаясь на источники в британской разведке MI5.

"Рассматривается каждый возможный сценарий. Мы знаем, что россияне проводят эксперименты с миниатюрными боевыми дронами, - цитирует издание своего собеседника. – Мы думаем, что они могли быть использованы в Сирии и Украине, а также при организации других покушений".

Распылить яд на экс-разведчика и его дочь мог мини-дрон - прямо над скамейкой, где их нашли без сознания / Фото EPA

Сотрудник разведки также добавил, что подобные летательные аппараты – всего лишь способ транспортировки оружия, в данном случае яда. "Вполне возможно, что его [дрон] использовали для доставки нервно-паралитического вещества, и это объясняет почти полное отсутствие цепочки доказательств", - предположил источник The Daily Star.

Доставка на дом

В британских СМИ широко обсуждается и версия о том, что Скрипалей отравили в их доме в Солсбери. Так, британская газета The Guardian указывает, что британский полицейский Ник Бейли, который также попал в больницу в критическом состоянии, наиболее вероятно получил опасную дозу отравляющего вещества после того, как одним из первых посетил дом российского двойного агента. Причем источником отравления мог быть не только чемодан, привезенный Юлией Скрипаль из Москвы, но и любой предмет, принесенный кем-либо извне.

В поддержку этой версии The Guardian цитирует мнение Хэмиша де Бреттон-Гордона, экс-командующего полка химической, биологической и радиологической защиты британской армии (ныне расформированного). По его словам, наиболее вероятная форма отравляющего вещества – порошок, а значит им могли обработать почту или подарок, доставленные в дом Скрипалей.

"Вы открываете письмо, и эта штука распространяется повсюду, - привел пример Бреттон-Гордон. – В равной степени вероятно, что вещество мог доставить агент. Вам всего лишь нужно подсыпать небольшое количество в чей-то карман или нанести его".