Изгой всемирного масштаба: какие страны уже решили выслать российских дипломатов

После Великобритании выдворить российских дипломатов из-за отравления бывшего сотрудника ФСБ и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери решили уже 14 стран Евросоюза, Украина и США.

НВ рассказывает, как Россия превращается в изгоя мирового масштаба.

Высылка российских дипломатов из Великобритании

Волна высылок российских дипломатов по всему миру началась с того, что 14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери.

Тереза Мэй первой объявила о высылке российских дипломатов, после чего убедила лидеров стран ЕС последовать ее примеру / Фото: EPA

Несмотря на протесты Кремля, который отрицает свою причастность к атаке, высланные Британией дипломаты 20 марта покинули эту страну и вернулись в Россию.

В ответ Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломатов, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

23 марта Москву покинули 23 британских дипломата. В тот же день они вернулись в Лондон.

Коллективный ответ Евросоюза России

21 марта президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что отказался поздравлять президента России Владимира Путина с его переизбранием из-за нападения с применением химического оружия в британском Солсбери. В тот же день в Белом доме по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента США Дональда Трампа сообщили, что лидеры этих двух стран согласились принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за применение химического оружия.

Тем временем дело об отравлении Скрипаля включили в повестку дня саммита Европейского совета, а СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пытается добиться высылки российских дипломатов из стран Евросоюза.

На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС выразили "неограниченную солидарность" с Великобританией. Они считают "крайне вероятным, что Россия ответственна" за покушение на Скрипаля, поскольку "другого убедительного объяснения нет".

В ночь на 23 марта стало известно, что в качестве символического жеста поддержки британских властей президенты и главы правительств стран Евросоюза также решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве.

В Кремле заявили, что сожалеют об этом решении.

23 марта президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что отравление экс-агента Сергея Скрипаля является нападением на суверенитет Европы и добавил, что это требует скоординированного, решительного ответа со стороны государств – членов ЕС.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон после саммита лидеров ЕС заявили, что Евросоюз готовит коллективный ответ России / Фото: EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС долго обсуждали вопрос, но "потом единодушно пришли к выводу, что все с высокой степенью вероятности указывает на то, что Россия связана с отравлением, и что этому нет никакого иного объяснения".

"Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами", - отметила немецкий лидер.

После саммита лидеров ЕС в Брюсселе 23 марта глава Европейского совета Дональд Туск анонсировал дополнительные меры стран ЕС против России.

По нарастающей

22 марта заместитель польского министра иностранных дел Бартош Цихоцкий заявил, что Польша работает над тем, чтобы подход к инциденту в Солсбери воспринимался на уровне отношений России с Европой, а не двусторонних отношений между Москвой и Лондоном. Он также отметил, что страна работает над санкциями против России, которые будут введены либо на национальном уровне, либо на уровне коалиции государств.

В тот же день президент Литвы Даля Грибаускайте допустила высылку сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, из своей страны.

23 марта британское издание The Guardian сообщило, что, кроме Польши и Литвы, российских дипломатов могут также выслать из Франции, Эстонии и Латвии.

26 марта глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что уже 14 стран – членов Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон, ранее жестко прокомментировавший заявление России об ответных действиях на высылку российских дипломатов, заявил, что выраженная лидерами стран Евросоюза солидарность с Великобританией по делу экс-агента Сергея Скрипаля "является поражением" российского президента. А глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что высылка российских дипломатов из ряда стран войдет в мировую историю. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила о 18 странах, которые объявили о планах выслать сотрудников российских спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием. Она также выразила признательность странам, которые вслед за Лондоном выслали российских дипломатов.

Между тем, еще до начала саммита лидеров Евросоюза австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что его страна не будет высылать российских дипломатов. Однако он подчеркнул, что Австрия солидарна с Великобританией и четко осудила нападение. 27 марта глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что пока нет стопроцентных доказательств причастности России к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери, хотя вероятность этого весьма велика. Исходя из этого, Австрия будет придерживаться иного подхода к России, чем подавляющее большинство стран ЕС и США, отметила министр.

26 марта министерство иностранных дел Польши сообщило, что высылает из страны четырех российских дипломатов.

В этот же день Литва заявила, что решила выслать троих российских дипломатов, которых считает сотрудниками российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

Латвийский МИД решил выслать второго секретаря посольства России, а также включить в черный список руководителя латвийского представительства некоей российской компании.

Эстония же объявила о высылке военного атташе России. ”К совместной акции присоединилось более половины стран ЕС", - отметил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

О высылке российских дипломатов 26 марта также официально объявили Германия (высылает четырех представителей российской дипмисии) и Франция (высылает четырех дипломатов).

При этом издание The Times сообщило еще 24 марта, что российских дипломатов готовы выслать США и до 20 европейских стран.

26 марта о решении выслать российского дипломата "который также занимался разведывательной деятельностью" объявила и Венгрия. А Албания заявила, что вышлет двоих представителей России.

27 марта в знак солидарности с Великобританией одного российского дипломата решила выслать Ирландия.

Болгария в этот день отозвала своего посла в России для консультаций.

Власти Молдовы 27 марта решили выслать трех российских дипломатов и объявили их персонами нон грата, несмотря на возмущение пророссийски настроенного президента этой страны Игоря Додона.

В этот день выслала российского дипломата также Бельгия.

Вечером 27 марта официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США, Великобритания, Североатлантический альянс и еще 25 стран к настоящему моменту объявили о высылке 151 "российского разведчика" по делу Скрипаля.

А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Соединенные Штаты ожидают, что больше стран присоединятся к их решению выслать российских дипломатов.

28 марта министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн объявил о решении отозвать посла этой страны из Москвы для консультаций. Правительство Люксембурга также согласилось с выводами Великобритании о том, что, вероятнее всего, к отравлению Скрипаля причастна Россия. Однако ранее Ассельборн заявлял, что его страна не намерена высылать российских дипломатов.

Кроме того, в этот день правительство Черногории объявило одного российского дипломата персоной нон грата и отозвало согласие на назначение почетного консула Российской Федерации.

По данным Медузы, кроме вышеперечисленных стран, российских дипломатов также высылают Чехия (троих), Дания (двоих), Нидерланды (двоих), Италия (двоих), Румыния (одного), Финляндия (одного), Хорватия (одного), Австралия (двоих), Испания (двоих), Норвегия (одного), Македония (одного) и Швеция (одного).

Высылка российских дипломатов из США и Канады

24 марта телеканал CNN сообщил, что Совет по национальной безопасности США рекомендовал Трампу выслать из страны российских дипломатов.

Вскоре Bloomberg со ссылкой на свои источники заявил, что президент США готов согласиться на эту меру, но сначала хочет удостоверится, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России.

26 марта США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. Однако в тот же день заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах заявил, что Трамп все еще планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

27 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли уточнила, что США высылают 12 представителей российских спецслужб из российской миссии в ООН. Она также напомнила, что отдельно президент США Дональд Трамп распорядился выслать 48 сотрудников российских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием, а также закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.

В этот день решение о высылке четверых российских дипломатов приняла также Канада.

"Дипломаты оказались офицерами российской разведки. Они использовали свой дипломатический статус, чтобы подорвать нацбезопасность Канады и вмешиваться в нашу демократию", - заявила глава МИД Канады Христя Фриланд.

Сокращение штата российских дипломатов при НАТО

27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

По словам Столтенберга, в ответ на отравление экс-агента Сергея Скрипаля, Альянс отзывает аккредитацию у семи российских дипломатов.

"Это дает очень четкий сигнал России о том, что она заплатит (за отравление Скрипаля - Ред.)", - сказал генсек.

Было также принято решение о сокращении максимальный размер российской миссии при Альянсе с 30 до 20 дипломатов.

Высылка российских дипломатов из Украины

26 марта о решении выслать из страны российских дипломатов объявил также президент Украины Петр Порошенко. Всего из Украины вышлют 13 дипломатов.

Глава украинского государства подчеркнул, что власти приняли такое решение в ответ "на циничную химическую атаку в Солсбери в духе солидарности с британскими партнерами".

А спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в эфире Радио НВ заявила о том, что существуют веские доказательства того, что 13 выдворяемых из Украины российских дипломатов являются сотрудниками спецслужб Российской Федерации.

Вице-спикер Рады и представитель Украины на Минских переговорах Ирина Геращенко заявила, что в связи с выдворением российских дипломатов из Украины Россия, возможно, усложнит доступ украинских консулов ​​к гражданам Украины, которых удерживают в российских тюрьмах. Она добавила, что скорее всего, РФ в ответ вышлет украинских дипломатов и консулов.

Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев рассказал СМИ, что Украина приняла решение о высылке 13 российских дипломатов на достаточно высоком уровне - первого, второго секретаря посольства. Арьев отметил, что при принятии решения о высылке российских дипломатов никакого давления со стороны партнеров на Украину не было обнаружено. На вопрос о том, имеет ли Россия право направить вместо высланных дипломатов замену или же на эти 13 человек идет сокращение дипмиссии, он отметил, что "в данном случае они имеют право посылать кого-то на замену".

28 марта российские дипломаты начали покидать диппредставительства в Украине.

Комментарии России

Посол России в Германии Сергей Нечаев жестко отреагировал на поддержку Великобритании со стороны стран ЕС. "Такие разговоры неприемлемы", - заявил он СМИ после саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.

25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Лондона в деле об отравлении Сергея Скрипаля являются "невиданным хамством", которое граничит "с бандитизмом в международных делах". Он также отметил "абсолютную выдержку" президента России Владимира Путина в этой ситуации.

Окончательное решение о реакции РФ на высылку ее дипломатов примет российский президент Путин / Фото: EPA

26 марта скандально известный из-за своего неподобающего поведения с журналистками председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в России намерены ответить синхронно и "более чем адекватно" после высылки ее дипломатов рядом стран.

Российский МИД выразил возмущение по поводу высылки российских дипломатов из ряда стран.

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем", - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, 26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости проанализировать ситуацию с высылкой российских дипломатов, после чего Путину будут представлены предложения об ответных шагах и он примет окончательное решение о реакции России.

27 марта посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон заранее спланировал высылку российских дипломатов и ждал подходящего повода, чтобы объявить об этом. В этот же день глава МИД России Сергей Лавров назвал масштабную высылку российских дипломатов странами Запада результатом колоссального давления и шантажа со стороны США. Лавров добавил, что Россия обязательно ответит на "хамство" Запада.

А высылку российских дипломатов из Украины в посольстве России назвали "недружественным шагом Киева", ответственность за последствия которого ляжет на украинскую сторону. "Украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали", - говорится в заявлении посольства.

28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение стран Запада выслать российских дипломатов в связи с делом экс-разведчика Сергея Скрипаля "квазисолидарностью" с Великобританией.

В этот же день глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что среди высланных из стран Запада российских дипломатов есть сотрудники разведки. По его словам, они "были официально представлены в этих странах как сотрудники СВР, которые обеспечивали взаимодействие со спецслужбами этих стран на так называемом партнерском канале".

