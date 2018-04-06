Двоюродная сестра Юлии Скрипаль объяснила, зачем записала их телефонный разговор и передала его СМИ

Племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не сомневается в том, что говорила по телефону со своей сестрой Юлией.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Виктория подтвердила, что узнала свою родственницу по голосу.

Виктория Скрипаль также объяснила, что записала беседу и передала запись СМИ для того, чтобы доказать, что Британия идет на контакт, а Юлия действительно пришла в себя.

"Я очень переживаю. Я очень переживаю. Мне страшно, ужасно страшно. То, что пишут? Я не могу всем заткнуть рот. Не могу", - сказала она.

По ее словам, на ее телефоне стоит программа для записи телефонных звонков, которую она раньше использовала в рабочих целях.

Накануне Виктория Скрипаль рассказала, что поговорила по телефону со своей сестрой Юлией Скрипаль, которая вместе со своим отцом была отравлена в британском Солсбери.

Кроме того, Виктория в эфире одного из телеканалов представила запись этого телефонного разговора. Однако сложно сказать, насколько данная запись достоверна, и не является ли она монтажом.

После этого полиция Британии обнародовала первое официальное заявление Юлии. Она сообщила о своем самочувствии и поблагодарила людей, которые поддержали ее после отравления.