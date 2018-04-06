Двоюродная сестра Юлии Скрипаль объяснила, зачем записала их телефонный разговор и передала его СМИ

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Сестра Юлии Скрипаль утверждает, что запись их телефонного разговора является подлинной
Фото из соцсетей

Сестра Юлии Скрипаль утверждает, что запись их телефонного разговора является подлинной

Племянница бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не сомневается в том, что говорила по телефону со своей сестрой Юлией.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Виктория подтвердила, что узнала свою родственницу по голосу.

Виктория Скрипаль также объяснила, что записала беседу и передала запись СМИ для того, чтобы доказать, что Британия идет на контакт, а Юлия действительно пришла в себя.

"Я очень переживаю. Я очень переживаю. Мне страшно, ужасно страшно. То, что пишут? Я не могу всем заткнуть рот. Не могу", - сказала она.

По ее словам, на ее телефоне стоит программа для записи телефонных звонков, которую она раньше использовала в рабочих целях.

Накануне Виктория Скрипаль рассказала, что поговорила по телефону со своей сестрой Юлией Скрипаль, которая вместе со своим отцом была отравлена в британском Солсбери.

Кроме того, Виктория в эфире одного из телеканалов представила запись этого телефонного разговора. Однако сложно сказать, насколько данная запись достоверна, и не является ли она монтажом.

После этого полиция Британии обнародовала первое официальное заявление Юлии. Она сообщила о своем самочувствии и поблагодарила людей, которые поддержали ее после отравления.

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