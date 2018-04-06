Отравленный в Солсбери бывший российский шпион Скрипаль вышел из критического состояния

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По данным британского следствия, Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом Новичок

По данным британского следствия, Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом Новичок

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, вышел из критического состояния.

Об этом со ссылкой на медиков передает BBC.

По словам сотрудников районной больницы Солсбери, Скрипаль хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Ранее появилась информация об улучшении самочувствия дочери Сергея Скрипала Юлии, которая была отравлена вместе с ним. Она пришла в сознание и уже может разговаривать.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипаль, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

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