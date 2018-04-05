Британская полиция опубликовала официальное заявление Юлии Скрипаль

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Юлия Скрипаль поблагодарила жителей Солсбери за помощь
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Юлия Скрипаль поблагодарила жителей Солсбери за помощь

Правоохранительные органы Великобритании опубликовали первое официальное заявление Юлии Скрипаль, которая вместе со своим отцом, бывшим российским шпионом, стала жертвой химической атаки в Солсбери, ответственность за которую возложили на РФ.

В нем она сообщила о своем самочувствии и поблагодарила людей, поддержавших ее после отравления.

"Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что ежедневно набираюсь сил. Я благодарна за интерес ко мне и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получила. Есть много людей, которым я благодарна за свое выздоровление, и особенно хотелось бы отметить жителей Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда мы с отцом оказались недееспособными", - заявила Скрипаль.

Она также поблагодарить сотрудников районной больницы Солсбери "за их заботу и профессионализм".

При этом Юлия Скрипаль отметила, что все еще дезориентирована случившимся, и выразила надежду, что общественность проявит уважение к частной жизни ее семьи на период ее выздоровления.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери, после чего были госпитализированы в реанимацию.

Они, а также еще несколько случайных граждан, подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Позже, 29 марта, стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.

Правительство Великобритании заявило, что нервно-паралитическое вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипаль, было разработано в России, и известно под названием Новичок.

В итоге Британия объявила санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

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