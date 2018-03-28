Хотим быть мостом с Россией. Какие страны не поддержали изоляцию Москвы

Австрийский премьер Себастьян Курц заявил, что его страна хотела бы оставаться "мостом" между Россией и Западом

Решение более чем 20 стран Запада - включая большинство стран ЕС, США, Канаду и Австралию - выслать российских дипломатов в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери стало крупнейшим событием последних лет в международной дипломатии.

Однако ряд государств отказались примкнуть к такому решению - британская газета The Guardian уже окрестила эти страны "коалицией нежелающих".

НВ рассказывает, кто и почему не счел нужным высылать сотрудников российских дипмиссий.

Страны ЕС

Австрия

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна поддерживает заявление Европейского совета в связи с делом Скрипаля и решение отозвать посла ЕС из Москвы. В то же время официальная Вена не будет высылать российских дипломатов, подчеркнул Курц.

В качестве нейтральной страны мы не будем высылать каких-либо дипломатов

"В качестве нейтральной страны мы не будем высылать каких-либо дипломатов. Скорее, мы хотели бы быть строителями моста между Востоком и Западом, а также держать открытыми каналы связи с Россией", - написал австрийский премьер в своем Twitter.

Позже глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что "в тяжелые времена нужно всячески поддерживать и сохранять диалог".

"Выдворение дипломатов - это решение, которое каждое государство принимает самостоятельно. Разные страны - члены ЕС поступили тут по-разному. Мы для себя решили, что на такой шаг не пойдем", - отметила Кнайсль.

Португалия

Министерство иностранных дел Португалии отметило, что "решительно осуждает" атаку в Солсбери и "выражает солидарность Великобритании", а совместные действия ЕС считает "наиболее эффективным инструментом реагирования на серьезность нынешней ситуации".

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В то же время власти страны пока не объявили о намерении примкнуть к мировой кампании по выдворению сотрудников российских дипмиссий, а лишь "приняли к сведению" такое решение многих стран ЕС.

"Португалия приняла к сведению решения, объявленные некоторыми странами-членами Европейского Союза по поводу высылки дипломатов Российской Федерации, аккредитованных там", - говорится в сообщении МИД Португалии.

Словакия

Словацкий премьер Петер Пеллегрини, заявил, что не видит достаточно веских оснований для высылки российских дипломатов из-за отсутствия прямых доказательств вины России в отравлении Скрипаля и его дочери.

"Одной только убежденности в высокой правдоподобности российской ответственности словацкой стороне недостаточно. Мы начнем с вызова в МИД российского посла. Если будет необходимо пойти дальше - сделаем дальнейшие шаги", - заявил Пеллегрини в парламенте Словакии в ходе дискуссии с оппозиционными депутатами.

Премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что не видит достаточно доказательств вины России в отравлении Скрипаля / Фото EPA

В свою очередь, МИД страны не исключил, что Братислава ужесточит свою реакцию на события в Великобритании позже.

"Развитие ситуации, как и ответ России на призывы, адресованные ей странами ЕС, включая Словакию, повлияет на дальнейшие шаги, которые мы готовы рассмотреть в этом случае", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

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Болгария

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла этой страны в России "для консультаций" в связи с делом Скрипаля и реакцией международного сообщества на покушение.

Однако российских дипломатов Болгария высылать не планирует: 26 марта МИД Болгарии подтвердил это решение властей страны.

Греция

Выдворять дипломатов не планирует и Греция. Ранее премьер-министр этой страны Алексис Ципрас заявил о необходимости "сохранять каналы диалога с Россией".

Дело Скрипаля должно быть расследовано как можно скорее и в сотрудничестве с Россией

"Мы на саммите [ЕС в Брюсселе] обсуждали европейско-российские отношения, которые являются особенно сложными после покушения в Солсбери, - отметил Ципрас. - Я подчеркнул, что это дело должно быть расследовано как можно скорее и в сотрудничестве с Россией".

Словения

Словения пока не планирует высылать российских дипломатов и вводить подобные меры, заявил исполняющий обязанности премьера Словении Миро Церар.

В свою очередь, глава МИД Словении Карл Эрьявец подтвердил, что страна не готова пойти на такой шаг, поскольку еще предстоит достоверно установить детали отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Мальта

Правительство Мальты поддерживает Великобританию в ее реакции на отравление Сергея Скрипаля и высылку дипломатов РФ из стран Евросоюза, однако не будет предпринимать аналогичные меры из-за того, что дипмиссия самой Мальты в России слишком мала, сообщил спикер мальтийского правительства Курт Фарругия.

По его словам, пойди Мальта на такой шаг, Россия наверняка ответила бы зеркально, что в итоге привело бы к полному разрыву дипотношений островного государства с Москвой. "Эта позиция встретила понимание со стороны правительства Великобритании и Европейского совета", - отметил Фарругия в своем Twitter.

Кипр

Кипр согласился с выводами и решениями Евросоюза относительно атаки в Солсбери, однако не будет высылать российских дипломатов, заявил официальный представитель правительства Кипра Продромос Продрому.

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"Кипр - среди тех стран, которые не принимают подобные меры. Такой была и позиция Кипра в Комитете постоянных представителей Совета в ЕС: мы согласны [с позицией Британии], но наша страна не в состоянии принимать меры против стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН", - пояснил Продрому.

Другие государства

Швейцария

Швейцария, известная своим многолетним политическим нейтралитетом, на данный момент соблюдает его и в отношении дела Сергея Скрипаля. В МИД Швейцарии заявили, что страна будет принимать решение о каких-либо действиях в отношении России только после завершения всестороннего расследования всех обстоятельств отравления.

Берн намерен "поддержать в данной ситуации все механизмы и институты, позволяющие добиться полной объективной ясности в этом деле".

Турция

Официальная Анкара не будет предпринимать никаких мер против России из-за покушения на Скрипаля, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, подчеркнув нынешние "позитивные и хорошие отношения между Турцией и Россией".

Турция считает использование химического оружия преступлением против человечности

В то же время спикер турецкого МИД Хами Аксой в официальном заявлении осудил отравление российского экс-разведчика: "Турция считает использование химического оружия преступлением против человечности и рассматривает атаку в Великобритании именно так, осуждая ее", - подчеркнул Аксой.

Кроме того, по его словам, Турция разделяет глубокую озабоченность в связи с резонансным преступлением, выраженную 14 марта в заявлении Североатлантического совета – главного политического органа НАТО.

Турция хотя и не является членом ЕС, однако входит в состав НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг уже объявил о сокращении штата российской миссии при НАТО в связи с подозрениями о причастности России к химической атаке в Солсбери.

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Новая Зеландия

Власти Новой Зеландии заявили, что решили не высылать российских дипломатов из страны, так как среди них, в отличие от высокопоставленных представителей РФ в других государствах, нет тайных сотрудников российских спецслужб.

Эту позицию пояснила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн: "В то время как другие страны объявляют о высылке незаявленных агентов российских спецслужб, меня оповестили, что здесь, в Новой Зеландии, нет лиц, подходящих под эту категорию. Если бы они были, мы бы уже приняли меры".

В то же время она отметила, что Новая Зеландия разделяет обеспокоенность в связи с атакой в Солсбери.

А глава МИД Новой Зеландии Уинстон Петерс не исключил дальнейших возможных мер в отношении России. "В рамках нашей поддержки Великобритании совместно с международным сообществом мы продолжим рассматривать возможные будущие действия, а также сохраним тесные контакты с нашими международными партнерами", - сказал Петерс.

Япония

Власти страны пока не давали однозначных комментариев относительно планов официального Токио выслать российских дипломатов. На сегодняшний день такое решение не принято.

19 марта японский премьер Синдзо Абэ в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным лишь заявил, что "использование химического оружия недопустимо и, прежде всего, важно установить факты".