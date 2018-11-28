Пентагон о причастности кронпринца Саудовской Аравии к убийству Хашукджи: Нет явных доказательств

ЦРУ пока не обнародовало отчет по делу Хашукджи

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил об отсутствии неопровержимых доказательств того, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман причастен к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, что Центральное разведывательное управление якобы установило, что приказ об убийстве журналиста отдал кронпринц, передает Reuters.

"У нас нет неопровержимых доказательств того, что наследный принц причастен [к убийству Джамаля Хашукджи]. Нет явных улик", - сказал глава Пентагона, добавив, что США по-прежнему настаивают на необходимости привлечь виновных к ответственности.

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Ранее турецкие СМИ сообщили, что у ЦРУ есть запись телефонного разговора, в ходе которого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично требовал "заставить молчать" журналиста Хашукджи.

Американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило личность заказчика убийства. Им оказался наследный принц Саудовской Аравии. Эти утверждения полностью противоречат заявлениям Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отчет ЦРУ "не окончателен" и назвал Саудовскую Аравию "партнером" и "великим союзником".

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.