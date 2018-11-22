ЦРУ перехватило телефонный приказ саудовского принца "заставить замолчать" журналиста Хашукджи – СМИ

У ЦРУ есть запись телефонного разговора, в ходе которого наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично требовал "заставить молчать" журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Hurriet Daily News со ссылкой на источники.

По данным издания, директор ЦРУ Джина Хаспел в ходе визита в Анкару в октябре "дала понять", что существует запись телефонного разговора между наследным принцем Саудовской Аравии и его братом Халидом бин Салманом, который занимает пост посла Саудовской Аравии в США.

На записи слышно, как наследный принц требовал "заставить молчать Джамаля Хашукджи как можно скорее". Также в телефонном разговоре обсуждался "дискомфорт", который создает журналист своей критикой в адрес руководства Саудовской Аравии.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В СМИ появляется информация, что Хашукджи убили по приказу наследного принца Саудовской Аравии.

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В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Из-за убийства Хашукджи США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии.