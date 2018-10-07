В Турции в консульстве Саудовской Аравии исчез журналист, подозревают убийство

У консульства Саудовской Аравии прошел митинг с требованием отпустить журналиста на свободу

В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле исчез известный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, турецкие правоохранители подозревают, что мужчину убили на территории дипломатического представительства. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что 59-летний Хашкаджи, который сотрудничает с газетой The Washington Post, 2 октября прибыл со своей невестой в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для того, чтобы забрать необходимые для предстоящей свадьбы документы.

Его невесту не пустили в здание и через пять часов ожидания сообщили, что мужчина уже ушел из консульства. Женщина заявила, что не доверяет этой информации и не знает, где на данный момент находится журналист.

По информации анонимных источников The Washington Post, следователи подозревают, что в Турцию из Саудовской Аравии "для запланированного убийства" прибыла группа из 15 человек, которые убили журналиста в консульстве в начале недели. Отмечается, что эта группа людей в тот же день покинули Турцию.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что готов дать разрешение на обыск консульства в Стамбуле, чтобы доказать, что Хашкаджи там нет.

Также сообщается, что у консульства Саудовской Аравии 5 октября прошел митинг с требованием отпустить журналиста на свободу. Главный консул отрицает возможность похищения журналиста и заявил, что саудовские дипломаты помогают расследованию.

Джамаль Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями по отношению к властям Саудовской Аравии, в 2017 году он переехал в США. Журналист пишет тексты для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.