Трамп прокомментировал отчет ЦРУ о заказчиках убийства Хашукджи

ЦРУ пока не обнародовало отчет по делу Хашукджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что отчет Центрального разведывательного управления по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи "не окончателен".

Трамп рассказал журналистам, что ЦРУ расследовало убийство Хашукджи, но в отчете нет "ничего окончательного".

#BREAKING CIA report on Khashoggi killing not "definitive," Trump says pic.twitter.com/oOENL2pD9s — AFP news agency (@AFP) 20 ноября 2018 г.

Напомним, что американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило личность заказчика убийства Джамаля Хашукджи. Им оказался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Эти утверждения полностью противоречат заявлениям Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.

В Государственном департаменте США заявили, что ЦРУ еще не сделало окончательные выводы о заказчиках убийства журналиста.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.