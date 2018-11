Трамп прокомментировал отчет ЦРУ о заказчиках убийства Хашукджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что отчет Центрального разведывательного управления по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи "не окончателен".

Трамп рассказал журналистам, что ЦРУ расследовало убийство Хашукджи, но в отчете нет "ничего окончательного".

#BREAKING CIA report on Khashoggi killing not "definitive," Trump says pic.twitter.com/oOENL2pD9s