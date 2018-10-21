По делу об убийстве журналиста Хашкаджи задержаны 18 подозреваемых – СМИ

В рамках расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи задержали 18 подозреваемых и уволили пять должностных лиц, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве Саудовской Аравии.
По данным издания, среди уволенных - советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани, а также заместитель главы разведки генерал Ахмед Асири.
Имена задержанных подозреваемых не разглашаются.
Ранее СМИ сообщили, что руководство Саудовской Аравии признало факт убийства журналиста в консульстве в турецком Стамбуле. По данным журналистов, Хашкаджи убили после ссоры в дипломатическом ведомстве.
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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.
Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.
Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста.
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Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.
Журнал Новое Время №38
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