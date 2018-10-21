Саудовская Аравия назвала убийство Хашкаджи "досадной ошибкой" и заверила, что принц ничего не знает

Саудовская Аравия в воскресенье, 21 октября, назвала убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в своем стамбульском консульстве "огромной досадной ошибкой", но при этом попыталась отвести подозрения от своего принца, заявив, что Мохаммед ибн Салман не знал об убийстве.

Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Fox News выразил соболезнования семье журналиста.

"Это страшная ошибка. Это ужасная трагедия. Наше сочувствие им. Мы чувствуем их боль. К сожалению, была сделана огромная и досадная ошибка, и я уверяю их, что виновные в этом будут привлечены к ответственности", - сказал министр.

Журналист имел родственников в Саудовской Аравии и трех детей с американским гражданством.

Аль-Джубейр также заверил, что власть в Эр-Рияде не знает, как был убит журналист Хашкаджи и где его тело, однако назвал убийство "операцией".

"Это была операция, в которой определенные лица превысили свои полномочия и злоупотребили ими. Они допустили ошибку, убив Джамаля Хашкаджи в консульстве, и попытались скрыть это", - пояснил аль-Джубейр.

Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что журналист исчез в консульстве. Затем, через 18 дней после исчезновения Хашкаджи, признал, что журналист был убит во время "кулачной драки".

20 октября представитель Эр-Рияда сообщил, что власти хотели убедить журналиста вернуться в Саудовскую Аравию и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями. Они прибегли к насилию и пригрозили журналисту, что "накачают" его лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, от которого он умер.

Германия, Великобритания и Франция 21 октября призвали Саудовскую Аравию "предоставить факты", чтобы подтвердить версию драки в консульстве. Кроме того, канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не будет экспортировать оружие в Саудовскую Аравию, пока не получит убедительных свидетельств.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.