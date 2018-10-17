В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста. Какие доказательства причастности работников диппредставительства есть у турецкой власти

Саудовская Аравия позволила Турции проводить следственные действия в консульстве в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что известно о Джамале Хашогги

Джамаль Хашогги стал известным журналистом в Саудовской Аравии благодаря критике правящей династии короля Салмана ибн Абдуллы-Азиза Аль Сауда. Из-за постоянных угроз ему пришлось переехать в Турцию.

Журналиста убили в здании консульства

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он хотел завершить процедуру развода. С тех пор он исчез. Через несколько дней ВВС со ссылкой на собственные источники сообщили, что у турецких властей есть видео- и аудиозаписи, которые доказывают, что журналист был убит в консульстве.

Газета Washington Post, в которой работал Хашогги, со ссылкой на собственные источники написала, что у турецких властей есть доказательства убийства журналиста. По данным источников издания, в здании консульства журналиста убили, а его тело расчленили.

Издание утверждает, что останки тела вывезли с территории на машине с дипломатическими номерами и закопали возле резиденции консула. Турецкая газета Sabah написала, что доказательства Турция получила из аккаунта журналиста на сервисе ICloud. Якобы в момент убийства на его смарт-часах Apple watch был включен диктофон, который автоматически отправил запись на облако его аккаунта.

Между тем, телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что Саудовская Аравия готовится признать факт убийства журналиста в консульстве. По данным СNN, Саудовская Аравия предоставит отчет, в котором укажут, что смерть стала результатом допроса.

Как отмечают журналисты, будет сделан вывод, что допрос был проведен без разрешения и прозрачности и что виновные понесут ответственность. В то же время, финальный отчет еще не готов, и все может измениться.

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В свою очередь, официальный Эр-Рияд обвинения отвергает.

Реакция мира

По поводу инцидента с совместным заявлением выступили министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Они призвали Саудовскую Аравию к прозрачному и объективному расследованию убийства. Также президент США Дональд Трамп предупредил, что королевство будет строго наказано, если выяснится, что оно ответственно за убийство Хашогги.

Администрация президента США Дональда Трампа в этом случае поддержит действующую династию Саудовской Аравии, ведь страны являются союзниками, пояснил эксперт Украинского института будущего Илья Куса.

Ситуация вокруг убийство выгодна Турции, Израиля и Ирана

По его словам, американцы будут пытаться помочь саудитам нивелировать последствия скандала. Тем не менее, Саудовская Аравия понесла большие репутационные потери перед своими инвесторами, констатировал Куса.

Ситуация вокруг убийства выгодна Турции, Израилю и Ирану, заявил эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Эти страны будут подбрасывать улики против Саудовской Аравии. Турция хочет стать главным государством в регионе, Иран хочет отомстить за союзничество с США, а Израиль не разделяет вопрос Палестины с официальным Эр-Риядом, добавил Воля.

Ряд международных компаний заявили о бойкоте форума Future Investment Initiative, который должен пройти в Саудовской Аравии. Среди них - Google, Uber, Viacom и Ford. В свою очередь, в страну прибыл генеральный секретарь США Майк Помпео для переговоров с саудовской властью об исчезновении журналиста.