Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны

2 октября Джамаль Хашогджи вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Больше его не видели

Прошло более недели с момента загадочного исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогджи – 2 октября он вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и не вышел оттуда.

За это время обсуждение его судьбы поднялось на международный уровень: историю исчезновения Хашогджи пытаются прояснить турецкий лидер Реджеп Эрдоган, монархи Саудовской Аравии, президент США Дональд Трамп, а также правозащитные и журналистские организации.

Власти Турции ведут собственное расследование, ошеломляющие итоги которого предпочли распространить неофициально в международных и местных СМИ: согласно этим данным, Хашогджи был похищен либо убит группой из 15 саудовских агентов прямо в здании консульства.

НВ собрало все, что известно о странной истории на данный момент.

Кто такой Джамаль Хашогджи

59-летний Джамаль Хашогджи – родившийся в Саудовской Аравии журналист и публицист, который позже эмигрировал в США и был известен своей критикой властей родной страны.

Он получил высшее образование в американском университете штата Индиана, а впоследствии был репортером и редактором многих саудовских изданий. На протяжении 1990-х годов Хашогджи работал иностранным корреспондентом в Афганистане, Алжире, Кувейте, Судане и других государствах Ближнего Востока. В этот период журналист несколько раз интервьюировал лидера Аль-Каиды, террориста Усаму бен Ладена.

Хашогджи был одним из заметных международных критиков властей Саудовской Аравии / Фото EPA

В 2003 и 2007-2010 годах он возглавлял влиятельную в Саудовской Аравии ежедневную газету Al Watan, однако оба раза был вынужден уйти с этой должности из-за материалов, критиковавших влияние религиозного истеблишмента и жесткие исламские нормы в королевстве Саудитов.

В Америке он стал еще более откровенным критиком саудовского наследного принца Мохаммед бин Салмана Аль Сауда

Позже Хашогджи сотрудничал как с арабскими, так и с международными СМИ, включая британскую корпорацию BBC, арабский телеканал Al Jazeera и американскую газету The Washington Post. Постоянным колумнистом последней он стал с 2017 года, когда окончательно переехал жить в США. В Америке он стал еще более откровенным критиком саудовского наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, отмечает The Washington Post в недавнем материале об исчезнувшем журналисте.

13 октября Джамалю Хашогджи должно было исполнится 60 лет.

Что с ним произошло

2 октября Хашогджи находился в Стамбуле и отправился в консульство Саудовской Аравии (гражданином которой оставался), чтобы оформить необходимые документы для предстоящей женитьбы. Его невесту Хатисе Ченгиз, которая живет в Стамбуле, в здание дипмиссии не пустили – она прождала Хашогджи до полуночи и уверяет, что из здания консульства он так и не вышел.

С тех пор журналиста никто не видел. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он заходит в саудовское консульство около часа дня 2 октября. Видеозаписей, на которых бы он покидал здание, обнародовано не было.

Джамаль Хашогджи (справа) входит в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле / Фото EPA / Sabah

Ченгиз рассказала о подробностях того дня в открытом письме американскому лидеру Дональду Трампу, которое было обнародовано в The Washington Post 9 октября. По словам женщины, этот визит Хашогджи в стамбульское консульство его родной страны был вторым: 28 сентября он уже посещал дипмиссию, договорившись об оформлении необходимых документов - его заверили, что они будут готовы.

Я получил ответ, который лишь усилил мои опасения: Джамаль уже ушел, сказали мне, а я, вероятно, этого не заметила

"Я терпеливо ждала, преисполненная надежды. Но через три часа меня охватили страх и беспокойство, - рассказывает Хатисе Ченгиз о событиях 2 октября. - Я отправила сообщения нескольким друзьям [журналиста], чтобы уведомить их, и спросила о Джамале в консульстве. Я получил ответ, который лишь усилил мои опасения: Джамаль уже ушел, сказали мне, а я, вероятно, этого не заметила. Стараясь сохранять спокойствие, я сразу же позвонила Ясину Актаю - советнику президента Турции Реджепа Эрдогана и одному из старейших друзей Джамаля".

Так инцидент получил немедленную международную огласку.

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Объяснение Саудовской Аравии

Исчезновение журналиста на территории консульства Саудовской Аравии породило немало вопросов, прежде всего, к властям этой страны. Однако правящие монархи королевства открещиваются от причастности своего государства к этой истории, настаивая, что репортер самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Насколько я знаю, он зашел [в консульство] и вышел через несколько минут или через час.

Уже 3 октября, на следующий день после пропажи Хашогджи, принц Мухаммад бин Салман заявил агентству Bloomberg, что власти Саудовской Аравии также обеспокоены исчезновением журналиста.

"Насколько я знаю, он зашел [в консульство] и вышел через несколько минут или через час. Мы проводим расследование вместе с министерством иностранных дел, чтобы выяснить, что произошло", - сказал наследный принц.

Он также добавил, что официальный Эр-Рияд ведет диалог с властями Турции относительно громкого инцидента, и дал разрешение турецким специалистам осмотреть помещение консульства – мол, Саудовской Аравии нечего скрывать.

Версия властей Турции

По инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана правительство этой страны дало ход собственному расследованию загадочной истории. Сам Эрдоган назвал пропавшего журналиста "старым другом", которого он давно и хорошо знал, а также потребовал от Саудовской Аравии представить доказательства озвученной ими версии – что репортер якобы свободно покинул здание консульства 2 октября.

По словам турецкого президента, Эр-Рияд "не может оправдать себя, [просто] сказав, что он ушел".

Согласно предварительным данным турецкого расследования, Джамаль Хашогджи был убит 2 октября прямо в здании консульства

Тем временем полиция и разведслужбы Турции пришли к ошеломляющим выводам предварительного расследования. По информации газеты The New York Times, которая ссылается на ознакомленные с ходом дела источники, о его итогах Эрдогану доложили 6 октября, после чего президент Турции дал добро на неофициальное распространение информации в мировых и турецких СМИ.

Согласно этим данным, которые обнародовала проправительственная турецкая газета Sabah, а также The New York Times (со ссылкой на источники в турецкой разведке), Джамаль Хашогджи был убит 2 октября прямо в здании консульства. Его тело предположительно расчленили и вывезли из дипмиссии в тот же день спустя несколько часов.

По информации турецких спецслужб, для осуществления этого преступления 2 октября в Стамбул прибыли 15 агентов из Саудовской Аравии. Они прилетели двумя специальными чартерными рейсами, которые обслуживала компания Sky Prime Aviation, близкая к правительству саудовского королевства.

Видеорепортаж телеканала Al Jazeera, в котором отображены все этапы перемещения 15 агентов в Стамбуле:

Газета Sabah обнародовала фотографии всего предполагаемого "отряда убийц", сделанные камерами видеонаблюдения в аэропорту и отеле. Мужчины забронировали гостиницу неподалеку от здания консульства на три ночи, однако не переночевали ни одной.

Все 15 покинули Турцию в тот же день, сообщает The New York Times, уточняя также, что турецкие расследователи идентифицировали их как чиновников и агентов саудовских спецслужб, один из которых является патологоанатомом.

15 мужчин забронировали гостиницу неподалеку от здания консульства на три ночи, однако не переночевали в Стамбуле ни одной

Через 2,5 часа после того, как Джамаль Хашогджи зашел в здание консульства, оттуда выехали шесть автомобилей с дипломатическими номерами – по данным газеты Sabah, в них находились 15 саудовских агентов. Затем из здания дипмиссии выехали еще два автомобиля, включая микроавтобус Mercedes-Benz Vito с затемненными стеклами. Они отправились в резиденцию консула Саудовской Аравии в Стамбуле, которая находится примерно в 180 м от здания консульства. Издание Sabah отмечает, что в тот день турецким сотрудникам резиденции внезапно предоставили выходной.

Более того, власти Турции убеждены, что убийство журналиста было заснято на видео – в качестве доказательства для его заказчиков. "Существует видеозапись момента убийства", - заявил со ссылкой на источники в спецслужбах Кемаль Озтюрк, журналист проправительственных изданий и информагентств, которого цитирует The New York Times.

Обладают ли этим видео турецкие власти, остается неясным.

В то же время, ряд приближенных к властям турецких СМИ сообщают, что полиция все еще рассматривает версию о похищении (а не убийстве) журналиста саудовскими агентами.

Реакция США и международного сообщества

Резонансная история, которая обрастает все более загадочными подробностями, привлекла внимание всего мира. В первую очередь – США, где журналист получил вид на жительство, проживал и работал постоянно в течение последнего года.

Невеста Хашогджи в своем открытом письме призвала президента США Дональда Трампа пролить свет на исчезновение Джамаля Хашогджи. Трамп публично заявил, что "обеспокоен" его судьбой. "Это очень печальная ситуация. Мы не можем допустить, чтобы такое происходило с журналистами, с кем бы то ни было", - заявил американский президент 10 октября.

Более того, в тот же день Трамп провел переговоры "на самом высоком уровне" с саудовскими властями, потребовав от королевства объяснений относительно судьбы журналиста. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, за минувшие дни с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом исчезновение Хашогджи обсудили также советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майкл Помпео, а также советник и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал правительство Саудовской Аравии "поддержать тщательное расследование исчезновения Хашогджи и обеспечить прозрачность его результатов".

Как можно скорее прояснить его судьбу требуют также правозащитные и журналистские организации, в том числе управление Верховного комиссара ООН по правам человека.