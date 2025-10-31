«Спокойно ждали». Четырех подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на футбольный матч в Париже

Подозреваемых в ограблении Лувра задержали в очереди на матч перед стадионом Жан Буэн (Фото: Википедия)

Четырех подозреваемых в ограблении Лувра правоохранители задержали прямо в очереди перед футбольным матчем ФК Париж против Лиона в столице Франции.

Об этом 31 октября сообщает французская радиостанция BFM RMC Sport.

Как заявили правоохранители,29 октября четверо подозреваемых стояли в очереди болельщиков перед стадионом Жан Буэн и «спокойно ждали», чтобы пройти на трибуну и посмотреть матч 10-го тура Лиги 1 между ФК Париж и Лионом (итоговый счет 3:3).

Реклама

Их задержание сотрудниками BRB (бригады полицейского спецназначения — ред.) произошло быстро и без инцидентов около 20:30 по местному времени, заявили правоохранители.

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По данным медиа, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Инфографика: NV

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценили ущерб от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.

25 сентября французская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к ограблению Лувра. Одного из подозреваемых арестовали в аэропорту при попытке сбежать в Алжир, другого — в пригороде Парижа.

29 октября в Париже задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра.

30 октября прокурор Парижа Лор Бекко заявила о задержании еще пяти человек, которых подозревают в причастности к ограблению Лувра.

По ее словам, новых подозреваемых задержали в разных местах Парижа и его окрестностей, в частности в районе Обервилье в департаменте Сена-Сен-Дени.