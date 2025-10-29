По словам прокурора Парижа Лоры Беккуа, правоохранители не исключат возможности того, что группа грабителей состояла из гораздо большего числа лиц, чем четыре человека (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Двое мужчин, задержанных на прошлой неделе по подозрению впричастности к ограблению музея Лувр в Париже , частично признались в совершении преступления, при этом похищенные драгоценности пока не найдены.

Об этом 29 октября сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на слова прокурора Парижа Лоры Беккуа.

По ее словам, двое из четырех подозреваемых в совершении ограблении Лувра (стоимость похищенного оценивается в 88 млн евро) уже предстали перед судьей для предъявления им обвинения в «краже в составе организованной группы» и «преступном сговоре».

«Они частично признали свое участие (в ограблении Лувра — ред.)», — уточнила Беккуа.

Как сказала Беккуа, личности обоих подозреваемых удалось вычислить благодаря следам ДНК, обнаруженным на скутере одного, на витринах галереи Aполлона в Лувре, а также благодаря предметам, найденным полицией после их побега с месте преступления.

По словам прокурора, правоохранители не исключат возможности того, что группа грабителей состояла из гораздо большего числа лиц, чем четыре человека.

«Однако на данном этапе нет никаких оснований утверждать, что преступники пользовались содействием кого-либо из сотрудников музея», — подытожила она.

Ограбление Лувра — что известно

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. По данным СМИ, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавы.

Проникновение произошло с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции Наполеон и французские монархи.

Впоследствии возле Лувра нашли одно из похищенных украшений. По данным источника BFMTV, была найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Исторический объект «поврежден», но не «сломан».

21 октября в Лувре оценил убытки от резонансного похищения драгоценностей в 88 миллионов евро. Музей возобновил работу после ограбления 22 октября.

Как сообщала газета Le Figaro вечером 25 октября, одного из подозреваемых в ограблении Лувра арестовали в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль во время подготовки к вылету в Алжир, другого — в парижском пригороде Сен-Дени.