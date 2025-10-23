«Старый трюк». NYT рассказала, почему грабители Лувра в Париже были в неоновых защитных жилетах и не вызвали подозрений

После ограбления Лувра в Париже, где похитили ювелирные изделия на 102 млн долларов , внимание следователей привлекло то, что двое злоумышленников были в неоновых защитных жилетах.

Как сказано в материале The New York Times, опубликованном в четверг, 23 октября, такую одежду преступники все чаще используют в качестве маскировки.

NYT отмечает, что неоновые жилеты одевают строители, работники экстренных служб, велосипедисты, а водители во Франции обязаны иметь их в автомобилях. Поэтому люди редко задают вопросы к тем, кто в такой одежде находится на улице или возле объекта.

«Это самый старый трюк из книг. Если ты выглядишь как полицейский, строитель или священник, никто не заподозрит тебя в преступлении», — сказал нидерландский эксперт по художественным преступлениям Артур Бренд.

По словам профессора психологии Бирмингемского городского университета Крейга Джексона, жилеты стали настолько привычным символом власти и служебной роли, что фактически превратились в «плащ-невидимку».

«Одежда высокой видимости имеет парадоксальную природу. Она призвана сделать человека заметным, но в то же время делает его социально невидимым», — отметила Кэролайн Стивенсон из Лондонского колледжа моды.

Специалисты объясняют, что «фактор стыда» также играет роль — большинство людей не решается спросить, кто эти люди в жилетах, если они похожи на рабочих. Это дает преступникам возможность действовать открыто и не вызывать подозрений.

Инфографика: NV

21 октября прокурор куратор Лувра оценил ущерб от резонансного похищения драгоценностей, которое произошло в минувшее воскресенье, в 88 миллионов евро.

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. Позже она заявила, что возле Лувра нашли одно из похищенных украшений.

По данным источника BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».

По разным данным, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавах.

Вся операция происходила с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации издания, преступники скрылись на мотоциклах.