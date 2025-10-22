На следующий день после Лувра. Во Франции ограбили музей, посвященный философу Дени Дидро

Во Франции в ночь с воскресенья на понедельник 20 октября ограбили в Музей Просвещения, посвященный философу Дени Дидро. Это произошло через несколько часов после ограбления Лувра в Париже 19 октября.

Об этом сообщает Le Figaro.

Музей, посвященный французскому философу, писателю и искусствоведу Дени Дидро, расположен в бывшем отеле Hotel du Breuil de Saint Germain в Лангри, регион Шампань-Арденны.

Городские работники обнаружили ограбление во время утреннего обхода музея. Грабители взломали входную дверь и разбили стеклянную витрину.

Известно, что они похитили только набор серебряных и золотых монет, найденных во время ремонтных работ в 2011 году. Тогда рабочие обнаружили за деревянными элементами почти 2000 монет: 1633 серебряных и 319 золотых монет, отчеканенных между 1790 и 1840 годами.

По словам руководителя аппарата мэра Лангре, грабители похитили «не все золотые и серебряные изделия». Работники музея составляют точный перечень похищенных предметов, который передадут правоохранителям.

В то же время ни одна художественная работа в музее не пострадала. В полиции предполагают, что это была спланированная и целенаправленная кража. Инцидент произошел через несколько часов после ограбления Лувра в Париже. Также это случилось в понедельник — выходной день в музее. Сейчас заведение остается закрытым для посетителей.

Мэрия Лангре «решительно осудила этот акт вандализма и кражи, который вредит нашему коллективному наследию».

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра.

По разным данным, преступников было трое или четверо. Они были одеты в ярко-желтые жилеты и в балаклавах.

Вся операция происходила с южной стороны здания музея, которое расположено вдоль Сены. Грабители ворвались внутрь Лувра, разрезав внешнее стекло дисковым резаком. Они похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

Экспонаты были выставлены в витринах Наполеон и французские монархи. По информации СМИ, преступники скрылись на мотоциклах.

Впоследствии Рашида Дати сообщила, что возле Лувра нашли одно из похищенных украшений.

По данным источника BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».