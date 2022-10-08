Нобелевская премия мира. Глава комитета объяснила, как выбрали лауреатов и почему не наградили Зеленского 8 октября, 15:10 Глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен (Фото:NTB/Heiko Junge via REUTERS)

Глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен заявила, что лауреатов Нобелевской премии мира в этом году — представителей Украины, России и Беларуси — выбрали, чтобы «подчеркнуть важность гражданского общества и их роль в любой стране, в том числе в противостоянии авторитарной власти».



Об этом сообщает BBC News Украина.

Рейсс-Андерсен сказала, что «сфера премии мира – это не война в Украине, но очень серьезный ее фон». По ее словам, в России и Беларуси власти сделали представителей гражданского общества и правозащитных организаций «врагом государства, что досадно и недопустимо».

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Глава комитета заявила, что в этих двух странах гражданское общество «было разгромлено», а «Украина не была полностью развитой демократией и страдала от этого».

Мандат комитета состоит в том, чтобы определять личность или организацию, внесшие наибольший вклад в мир за прошлый год, добавила она.



«Мы хотим четко отметить, что участники гражданского общества вносят большой вклад в дело мира, предотвращая войну и способствуют прекращению войны», — подчеркнула Рейсс-Андерсен.

По ее мнению, вручение может и не оказать немедленного влияния, ведь «в нынешней ситуации это абсолютно нереально». Однако оно было принято «в рамках воли Альфреда Нобеля, критериев братства между народами».

На вопрос о том, не лучше ли дать эту премию президенту Украины Владимиру Зеленскому или российскому оппозиционеру Алексею Навальному, глава комитета ответила, что «всемирное признание — это не то, что мы принимаем во внимание».

«И мы никогда не комментируем, кто не получил премию. Мы считаем, что те, кто вносит вклад в дело мира, это не люди, ведущие войну. А указываем тех, кто сейчас может изменить ситуацию. Войны можно разрешать не только военными средствами. Восстание людей, сопротивление и протесты играли немаловажную роль. И мы считаем, что наши победители будут продолжать это делать», – сказала она.

В этом году Нобелевскую премию мира получили украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, а также российская правозащитная организация Мемориал.

В норвежском Нобелевском комитете объяснили, что присуждая премию этим лауреатам, «хотят отметить трех выдающихся поборников прав человека, демократии и мирного сосуществования в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

Комитет считает, что благодаря усилиям в пользу гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права они «возродили и почтили видение мира и братства между нациями, которое исповедовал Альфред Нобель — видение, которое больше всего нуждается в современном мире».

В Украине вручение Нобелевской премии украинцам вместе с россиянами и белорусами вызвало неоднозначную реакцию. В частности, из-за того, что в этом году Россия при поддержке Беларуси вторглась в Украину, и искаженных нарративов пропаганды о «братских» народах.

Глава ЦГС Александра Матвийчук отметила, что рада выбору Нобелевского комитета. Там заявили, что вместе с Украиной премию разделили "не провластные организации" из России и Беларуси, а "борющиеся против агрессии Путина".

