«Оппоненты режимов в РФ и Беларуси». Разговор с директором ЦГС о получении Нобелевской премии мира с правозащитниками в странах-агрессорах 8 октября, 08:53 Исполнительная директор ЦГС Александра Романцова (Фото:Rita Pavlova / Sasha Romantsova / Facebook)

Первую Нобелевку Украины затмило одновременное присуждение премии лауреатам из РФ и Беларуси.

7 октября Украинский Центр гражданских свобод (ЦГС) разделил Нобелевскую премию мира с белорусским правозащитником (Вясна) Алесем Беляцким и российским Мемориалом.

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Неоднозначное решение Нобелевского комитета вызвало немало вопросов и возмущения среди украинцев.

Но в Центре гражданских свобод убеждают, что правозащитные организации Мемориал и Вясна — их «друзья и партнеры».

Инфографика: НВ

О «нобелевке» этого года в интервью Радио НВ больше рассказала исполнительная директор ЦГС Александра Романцова.

— Как это усиливает позицию Центра гражданских свобод внутри страны и на международной арене, учитывая, что вы, в частности, распространяете информацию о том, что происходящее сейчас в Украине — геноцид украинского народа?

— Начну с международного [аспекта], а затем к национальному перейду.

Мы работаем на международной арене, в том числе с тем, что сейчас международная система не может эффективно ответить правосудием на эти преступления, которые РФ, напомню, совершает уже не первый год. Украина стала самым масштабным [российским преступлением], конечно, самой большой войной и, собственно, трагедией. Но если мы вернемся [в прошлое], то явно были уже, как говорят, флажки до этого и в Сирии, и в Грузии, и в Молдове.

Так что явно не хватает реакции международного сообщества, которое бы останавливало таких агрессоров, пока они маленькие.

Беляцкий и Мемориал — правозащитники, работающие в очень сложном состоянии. Беляцкий уже во второй раз находится в тюрьме. Если бы не было [российского диктатора Владимира] Путина, то у общества Беларуси, которое в 2020 году демонстрировало способность к сопротивлению, было бы больше возможностей победить. И Беляцкий сейчас бы не сидел второй срок.

Поэтому на международной арене мы прежде всего предполагаем, что позиция Украины должна быть примером демократии с правами человека, готовой защищаться, готовой поддерживать тех людей, которые хотят такого в своих странах.

И, прежде всего, конечно, нам для этого нужна победа и правосудие. То есть отдельный трибунал по всем преступлениям РФ, который полностью [закроет] вопрос преступления агрессии. Это собственно то, что РФ делает с 2014 года, и о чем мы говорим с 2014 года.

Инфографика: НВ

О внутренней позиции. Конечно, во-первых, мы усиливаем позиции государства Украины сейчас. Голос официального государства должен быть либо усиленным, либо определенным образом скорректированным, в зависимости от голоса общества.

— Могли бы вы немного больше рассказать и о российской правозащитной организации Мемориал, и об Алесе Беляцком, белорусском правозащитнике. Мы знаем о них не слишком много.

— Это люди, у которых с 2014 года есть позиция, что Крым — это Украина, что агрессия на Донбассе — это преступление России. Четко нужно понять, что это именно такие люди. Мемориал вместе с нами делал анализ кейса [нацгвардейца] Виталия Маркива, [в какой-то мере] помог его освободить. Это именно те люди, которые, несмотря на ужасный прессинг на территории России и Беларуси, поддержали Украину и, например, помогали нам искать наших политических заключенных.

— Вы точно видели возмущение со стороны украинцев заявлением, объяснявшим, почему именно этим трем организациям эту Нобелевскую премию мира присудили. Потому что вы являетесь «борцами за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах Беларуси, России и Украине». Разумеется, мы возмутились из-за «мирного сосуществования». Как вы можете оценить это заявление? Действительно ли мы надеемся, что Нобелевский комитет немного наивно думает, что можно таким образом примирить три страны, две из которых являются агрессорами и напали на нашу территорию?

— Очень важно сориентироваться, что это не какие-то провластные российские организации, это люди, которые борются за права человека. Выделение этих людей — это не тот момент, что кто-то пытается объединить Беларусь, Россию или Украину. Там пытаются усилить людей, которые борются против агрессии Путина. И для нас это очевидно.

— Вы получили Нобелевскую премию мира, это огромное уважение международного сообщества к вашей работе. Можно ли говорить о том, что и сейчас три организации могут как-то объединить усилия для того, чтобы противостоять агрессии?

— Они точно оппоненты и российскому и белорусскому режиму, это сто процентов. И они, например, помогают с поддержкой украинцев, насильственно вывезенных на территорию России.