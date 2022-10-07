«Борются против агрессии Путина». В ЦГС прокомментировали НВ получение Нобелевской премии мира вместе с белорусом и россиянами 7 октября, 15:55 Эксклюзив НВ Исполнительный директор ЦГС Александра Романцова (Фото:Barbara Ortel / Sasha Romantsova / Facebook)

Исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова прокомментировала получение Нобелевской премии мира — 2022 вместе с белорусским правозащитником Алесем Беляцким, а также российской правозащитной организацией Мемориал.

«Это люди, которые с 2014 года имеют позицию, что Крым — это Украина, что агрессия на Донбассе — это преступление России. Мемориал вместе с нами делал анализ кейса [нацгвардейца] Виталия Маркива, [в какой-то мере] помог его освободить. Это именно те люди, которые, несмотря на ужасный прессинг на территории России и Беларуси <...> поддержали Украину», — отметила Романцова в эфире Радио НВ.

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Инфографика: НВ

Также активистка высказалась по поводу реакции Офиса президента Украины, где отметили, что у Нобелевского комитета «однозначно интересное понимание слова „мир“», и акцентировали, что двое из лауреатов являются представителями стран, которые напали на Украину:

«Это не какие-то провластные российские организации, а те люди, которые борются за права человека. <...> [Важность] не в том, что кто-то пытается объединить Беларусь, Россию или Украину, а в том, что там пытаются усилить тех людей, которые борются против агрессии Путина. Для нас это очевидно».

Инфографика: НВ