«Обычные люди имеют большее влияние, чем думают». Александра Матвийчук — о Нобелевской премии мира для Центра гражданских свобод 7 октября, 15:24 Александра Матвийчук (Фото:Olexandra Matviychuk/Facebook)

Глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук отреагировала на Нобелевскую премию мира. Она считает, что необходимо создать трибунал для привлечения к ответственности российского диктатора Владимира Путина.

«Я рада, что возглавляемый мной Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из Мемориала и Вясны», — написала Матвийчук в Facebook в пятницу, 7 октября.

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Она подчеркнула, что Россия должна быть исключена из Совета безопасности ООН за систематические нарушения устава, а государства-участники должны провести реформу международного мира и безопасности, чтобы создать гарантии для всех стран и их граждан вне зависимости от их участия в военных блоках или военной мощи.

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Также правозащитница добавила, что ООН должна решить проблему «пробела в ответственности» и обеспечить шанс на справедливость сотням тысяч жертв военных преступлений, без чего «устойчивый мир в нашем регионе невозможен». Она считает, что нужно создать международный трибунал для российского и белорусского диктаторов Владимир Путина и Александра Лукашенко.

«Весь мой 20-летний опыт борьбы за свободу и права человека убедительно говорит, что обычные люди оказывают гораздо большее влияние, чем они себе думают. Массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее интервенции ООН», — добавила она.

В конце сентября Александра Матвийчук впервые в Украине получила альтернативную Нобелевскую премию. Организаторы отметили ее роль и роль ЦГС в укреплении гражданского общества и национальных институций в Украине в течение десяти лет, а также ее работу по документированию российских военных преступлений и нарушений прав человека.



В этом году Нобелевскую премию мира получила украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, а также российская правозащитная организация Мемориал.

В Норвежском Нобелевском комитете объяснили, что присуждая премию этим лауреатам, «хочет отметить трех выдающихся поборников прав человека, демократии и мирного сосуществования в соседних странах — Беларуси, России и Украине».

Комитет считает, что благодаря усилиям в пользу гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права они «возродили и почтили видение мира и братства между нациями, которое исповедовал Альфред Нобель — видение, наиболее нуждающееся в современном мире».