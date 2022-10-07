«Будто голубь мира обос**ся». В Украине и Беларуси комментируют присуждение Нобелевской премии правозащитникам из этих стран 7 октября, 19:50 Сотрудницы Центра гражданских свобод празднуют присуждение Нобелевской премии, Киев, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

7 октября Нобелевский комитет присудил премию мира украинскому Центру гражданских свобод, российскому правозащитному обществу Мемориал и руководителю правозащитного центра Вясна из Беларуси Алесю Беляцкому. В соцсетях живо обсуждают награждение, однако в Украине к поздравлениям в адрес ЦГС примешано удивление выбором комитета, в частности, наличием лауреатов из двух стран-агрессоров.



НВ собрал отклики о событии.

В Украине

Центр гражданских свобод награжден «нобелевкой» за роль в укреплении гражданского общества и национальных институций в Украине, а также работу по документированию российских военных преступлений и нарушений прав человека.

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Глава ЦГС Александра Матвийчук отметила, что радуется выбору Нобелевского комитета, подчеркнув: «Если мы не хотим жить в мире, где правила определяет тот, у кого более мощный военный потенциал, а не верховенство права, такое положение вещей предстоит изменить».

Коллеги из неправительственных организаций искренне рады за ЦГС. «Для Украины получить своего нобелевского лауреата во время войны — это сильная дополнительная площадка для объяснения миру, что победа Украины над Россией в этой войне — единственный путь к спасению жизней тысяч людей и шанс на положительные изменения в Беларуси и России», — написала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Однако для многих комментаторов радость в связи с признанием заслуг ЦГС омрачена наличием в перечне награжденных граждан России и Беларуси. Радикально высказался бывший нардеп Виталий Чепинога: «Эта искусственная, натужная лепка в кучу украинцев, россиян и белорусов в формате одной премии — самый большой позор Нобелевского комитета за всю его историю. Реакция на такое решение у сознательного человека может быть только одна: пошли на**й со своей премией!»

Супруга посла Украины при Святом престоле Андрея Юраша, кинопродюсер Диана Юраш проводит параллель с Крестным ходом в Ватикане накануне Пасхи, когда символический крест несли украинка и россиянка. Нынешний акт примирения носит уже не религиозный, а научно-общественный характер, однако это не менее возмутительно, считает она: «Берем учебники Советского Союза и повторяем тезис о неразлучных трех сестрах, о колыбели славянских народов, в которой те самые три сестры вместе и лежали, и плакали, и пили молоко, а бережная рука матери — советской пропаганды — их качала-колыхала… Это невыносимо, это нетолерантно, это безответственно и дискредитирует такую уважаемую организацию как Нобелевский комитет».

Именно с позиций «трех братских народов» влиятельные западные круги и смотрят на Украину, соглашается журналист Остап Дроздов. «Не случайно в один флакон слиты украинцы, белорусы и ру. На глубинно-ассоциативном уровне это делается сознательно. Для некоторых западных элит (особенно левых, постмарксистских, транснациональных) эти три дурашливые славянские подружки являются однокоренными явлениями, родственными и связанными кровью-плотью. Славянофильная мантра „о триединстве“ крепко сидит в упрощенном мировосприятии многих западников. Для них мы до сих пор братья и сестры. Для них это до сих пор братоубийственная война», — констатирует он.

Писательница Тамара Гориха Зерня называет такую компанию лауреатов «безумием». «Ощущение, словно наше живое тело насильно пришивают к мертвечине, и еще приказывают нам радоваться при этом», — поделилась литератор.

Единственные, кто сейчас действительно способствует миру на планете, — это Вооруженные Силы Украины, говорится на странице проекта Довколаботаніка: «Теплилась единственная робкая надежда, что в этом году премию мира просто не будут вручать, как это происходило во многие годы во время великих войн. Этот год выглядел подходящим для подобных каникул и экономии бюджета».

Основательница и креативный директор ISD Group Оксана Гончар подытожила свои эмоции так: «Нобелевская премия мира, разделенная между украинцами, россиянами и белорусами, выглядит как **аное издевательство, как будто голубь мира обо**ался прямо в твоих руках, а тебе говорят — ничего, это к деньгам. Сейчас понесутся мемасы, но это не смешно вообще — у россиян теперь невероятный инфоповод: мы за мир, разве не видите?»

В то же время бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призывает отнестись к решению Нобелевского комитета с уважением, отмечая, что украинцы впервые отмечены премией мира: «Когда мы выиграем войну с россиянами, главное — самих себя не съесть. Строящееся на борьбе общество по инерции продолжает бороться, убивая уже себя. Зависть, нетолерантность, бескомпромиссность, неумение понимать и принимать — признаки инфантильности».

Историк и журналист Вахтанг Кипиани советует воспринимать награждение без скепсиса и истерики. «Премию дают не государствам, а людям и институтам. И выбор достойный, и он вообще не о „братских народах“, а о сопротивлении общему злу. Каковым является российское государство. В шоке, что такие простые вещи нужно объяснять».

В Беларуси

Белорусские подпольщики и оппозиционеры-эмигранты возмущены публикацией советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка (который, кстати, в свое время работал в белорусских СМИ). Он в своем Twitter предположил, что в Нобелевском комитете своеобразно понимают значение слова «мир». «Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто „супер“», — написал Подоляк.

Инфографика: НВ

В комментариях многие пользователи из Беларуси называют твит провокацией и оскорблением Алеся Белецкого, правозащитника с 40-летним стажем, который сейчас без суда находится за решеткой. «Это не первый раз, когда громкие высказывания являются просто-напросто недальновидными. Да и оскорбительными для белорусского народа, что уж тут говорить. К тому же, когда такие вещи говорит представитель украинской власти, то хотим мы этого или нет, но большинство это будет воспринимать не как мнение отдельного человека, а мнение всего украинского народа», — отреагировал проект Беларускі Гаюн.

Валерий Ковалевский, представитель офиса оппозиционерки Светланы Тихановской по международным делам, также ответил Подоляку. «Правозащитные организации борются за права и свободы людей. Политические структуры и вооруженные силы организуют оборону. Давайте это проясним. И всегда помните, что белорусы, чьи права украдены, полностью поддерживают Украину, в том числе на поле боя», — написал он.

Сама Тихановская, ее соратники, коллеги Белецкого по правозащитному движению Вясна и первый белорусский лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич (в области литературы, 2015 год) поздравляют политзаключенного с наградой.

«Нобелевская премия мира белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому — это не только дань его мужеству, это поддержка всех наших политзаключенных, всех, кто сегодня находится в белорусских тюрьмах в бесчеловечных условиях. Сейчас эта весть надеждой разнесется по всем тюрьмам и колониям Беларуси. Это еще и сигнал всем „вертухаям“, что заканчивается их время», — написала главный редактор сайта Хартия'97 Наталья Радина.

Между тем, как обратило внимание Радыё Свабода, государственные СМИ Беларуси вообще не заметили присуждения «нобелевки» соотечественнику. На страницах пропагандистских медиа — визит Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, в Санкт-Петербург, и… обзор цен на лесные грибы.

Пока что негативно прокомментировал событие лишь пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. По его словам, официальный Минск потерял всякий интерес к решениям Нобелевского комитета.

«Нобель замучился переворачиваться в гробу», — заявил представитель режима.