Лукавое нобелевское «братство». Как первую нобелевку Украины омрачило одновременное присуждение премии мира лауреатам из РФ и Беларуси 7 октября, 16:00 Сюжет Логотип украинского Центра гражданских свобод в Нобелевском институте в Осло среди других лауреатов премии мира (Фото:Reuters)

Украинский центр гражданских свобод принес независимой Украине первую Нобелевскую премию в ее истории. 7 октября эта организация разделила Нобелевскую премию мира с белорусским правозащитником Алесем Беляцким и российским Мемориалом. Такое решение Нобелевского комитета, подпитывающее пропагандистские стереотипы о якобы «братстве» Украины с двумя странами-агрессорами вызвало немало вопросов.

НВ рассказывает о лауреатах этого года, напоминает о кропотливой многолетней работе украинского Центра гражданских свобод (ЦГС), а также приводит реакцию на спорную идею Нобелевского комитета разделить награду между тремя странами, ложный нарратив о «братстве» которых продвигает российская пропаганда.

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Инфографика: НВ

Почему идея разделить награду с правозащитниками РФ и Беларуси возмутила Украину

В норвежском Нобелевском комитете, присуждающем Нобелевскую премию мира, объяснили такой выбор тем, что лауреаты представляют гражданское общество в своих странах.

«В течение многих лет они продвигали право критиковать власть и защищать основные права людей. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — отметили в комитете.

Там также прямо подчеркнули, что присуждая Нобелевскую премию мира за 2022 год Алесю Беляцкому, Мемориалу и Центру гражданских свобод, комитет «хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине». Комитет считает, что благодаря усилиям в пользу гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права лауреаты этого года «возродили и уважили видение мира и братства между нациями самого Альфреда Нобеля — видение, в котором больше всего нуждается современный мир».

Украинска правозащитница Александра Матвийчук, глава ЦГС, заявила по случаю получения Нобелевской премии мира: «Я рада, что возглавляемый мною Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из Мемориала и Вясны».

Однако в Украине, радуясь по случаю первой Нобелевской премии, обратили внимание и на тот сомнительный образ, который создает такое решение Нобелевского комитета «объединить» в одной премии три страны. Ведь в прошлом году российский журналист и редактор Новой газеты Дмитрий Муратов уже получал Нобелевскую премию мира, а в этом году Россия вторглась в Украину при поддержке Беларуси.

Таким образом, представители России, ведущей кровавую захватническую войну, смогли два года подряд получить Нобелевскую премию мира, хотя российское общество в большинстве своем поддерживает эту войну — в том числе и из-за ошибочных и искаженных нарративов пропаганды о «братских» народах и якобы безосновательности существования независимой Украины.

Теперь в соцсетях украинские лидеры мнений дискутируют об уместности таких акцентов в Нобелевской премии мира 2022 года.



Советник главы ОП Михаил Подоляк удивился «интересному пониманию слова „мир“, если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью». «Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто «супер», — добавил Подоляк.

«Каждый из награжденных премией мира — абсолютно достойный премии, но объединять их, создавая рамку коллективных „они“ — вот, что не достойно, — подчеркнула журналистка НВ Ольга Духнич, ранее работавшая преподавателем психологии в Таврическом национальном университете в Крыму. — Страны, напечатавшие кучу работ по поводу идентичности, почему-то до сих пор не поняли, что создавать рамки опасно там, где это не совпадает со стремлением по крайней мере одного из народов»

«Меня огорчает объединение в одну группу с россиянами и белорусами (хотя и очень достойными людьми и организациями), потому что это локализует украинцев в геополитической и психологической ловушке: „Вы всегда вместе, вам не вырваться“. Нам всем нужна 1) победа Украины в войне 2) пауза в символических связях с россиянами», — считает Олеся Островская-Люта, гендиректор Мыстецького арсенала.

В то же время она выразила уверенность, что украинский Центр гражданских свобод «заслуживает признания как никто».

Журналист и военнослужащий ВСУ Павел Казарин в противовес аргументирует, что нобелевский «триптих» премии мира — это не о стереотипе «один народ».

«Это постулирование концепции о том, что нет „плохих наций“, а есть только „плохие люди“. А если есть плохие, то должны быть хорошие. Понятно, что у нас такое решение влечет за собой смешанные чувства. Страна в состоянии войны читает Ветхий Завет, но Нобелевский комитет по своей природе обречен цитировать Новый», — напоминает Казарин.

«Мы получили [премию] не сами, а в коллективе „борцов с Путиным“. Комитет нас объединил с белорусами и россиянами — така себе попытка примирения, — констатирует Наталья Емченко, директор по коммуникациям в System Capital Management. — Такое соседство я считаю не достижением, скорее — вызовом, потому что такое объединение несколько провокационно (в стиле папы римского)».

В то же время, она подчеркнула, что премия для Украины — это «очень большое признание».

«То, что премию разделили с „хорошими“ „русскими и белорусскими“ — показатель того, насколько мир еще не догоняет происходящее вокруг. Но это никоим образом не делает признание достижений ЦГС меньше. Пусть это будет классным инструментом делать еще больше хорошего», — призвал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

К мнению Жернакова присоединился журналист Сергей Сидоренко. «Главное то, что мы сами все больше понимаем новую (еще не сложившуюся) реальность. А мир нас еще догонит», — убежден он.



Главный редактор УП Севгиль Мусаева назвала «плохой» идею разделить премию между Украиной, Россией и Беларусью. «Но с этими стереотипами нам еще предстоит бороться и побеждать их», — отметила она.

Однако впоследствии Мусаева призвала украинское сообщество внимательнее присмотреться к тому, что именно сделали нобелевские лауреаты премии мира в этом году.

НВ также напоминает об их достижениях и работе.



Нобелевская премия мира для украинской организации: чем известен Центр гражданских свобод

Для украинской правозащитницы Александры Матвийчук, главы основанного в 2007 году Центра гражданских свобод (ЦГС), Нобелевская премия мира стала уже второй выдающейся наградой этой осенью. В конце сентября она получила еще и премию За правильный образ жизни от шведского фонда Right Livelihood Award Foundation, которую также называют альтернативной Нобелевской премией. Организаторы этой премии — как и официальный норвежский Нобелевский комитет похже — отметили роль ЦГС в укреплении гражданского общества и национальных институций в Украине в течение последнего десятилетия, а также работу центра по документированию российских военных преступлений и нарушений прав человека. А в мае 2022 года ЦГС был награжден премией Democracy Award 2022.

На видео ниже Центру гражданских свобод сообщают о присуждении Нобелевской премии мира за минуты до официального публичного оглашения о лауреатах.

Центр гражданских свобод существует уже 15 лет. В 2007 году лидеры правозащитных организаций из девяти постсоветских стран решили создать «трансграничный ресурсный центр поддержки в Киеве». Так появился ЦГС, с тех пор координирующий огромные объемы правозащитной работы в Украине, которые в последние годы только увеличились из-за развязанной Россией в 2014 году войны.

Инфографика: НВ

Среди основных направлений работы ЦГС в частности:

мониторинг и анализ законопроектов на соответствие стандартам соблюдения прав человека,

общественный контроль над действиями правоохранительных органов, судов и местных властей ( в частности через группу общественного наблюдения OZON)

в частности через группу общественного наблюдения OZON) общественный контроль над расследованием преступлений, совершенных во время Евромайдана,

документирование политических преследований во временно оккупированном Крыму с начала его аннексии,

фиксация нарушений прав человека и военных преступлений сначала на Донбассе ( начиная с 2014), а теперь и во всей Украине,

начиная с 2014), а теперь и во всей Украине, просвещение в области прав человека и демократии,

участие в программах международной солидарности и т. д.

Среди известнейших кампаний и инициатив Центра гражданских свобод — организация ряда международных молодежных правозащитных школ еще в первые годы существования ЦГС; инициатива времен Революции достоинства Евромайдан SOS, переросшая в отдельную мощную правозащитную и общественную платформу; запуск кампании #SaveOlegSentsov, благодаря которой акции с требованием освобождения Сенцова и остальных украинских политзаключенных прошли в десятках стран мира.

Именно благодаря показаниям, собранным правозащитниками и волонтерами Центра гражданских свобод, в Международный уголовный суд было передано представление со свидетельствами о преступлениях против человечности, совершенные режимом Виктора Януковича зимой 2013—2014 годов.

Основанная ЦГС инициатива Prisoner’s Voice еще до начала вторжения РФ ставила целью освобождение всех украинских политических заключенных в России, в Крыму и на Донбассе — в частности через масштабные международные кампании. А информационная кампания #LetMyPeopleGo помогала освещать политическое преследование украинских граждан в России, Крыму и на Донбассе.

На фоне протестов в Беларуси после президентских выборов 2020 года созданное Центром движение #BelarusWatch превратилось в глобальную кампанию солидарности, которая с помощью волонтеров собирала и систематизировала информацию о нарушении прав человека в Беларуси.

Киевская школа прав человека и демократии стала бесплатной образовательной платформой Центра гражданских свобод, которая предоставила возможность многим украинцам приобщиться к правозащитной деятельности, узнать больше о правах человека или стать волонтером одного из проектов ЦГС. Участниками школы стали более 3 тысяч человек из двух десятков стран мира.

Основанный ЦОС Киевский HUB прав человека появился для поддержки актуальных и создания новых правозащитных и общественных инициатив.

Инициатива Евромайдан SOS после завершения Революции достоинства годами вела мониторинг нарушений прав человека в Крыму и на Донбассе, а с началом полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года правозащитники этой инициативы начали фиксировать все военные преступления, преступления против человечности и нарушения прав человека.

После февральского вторжения России особую роль играет PROBONO.HELP — контакт-центр, который помогает быстро найти релевантную и актуальную информацию для тех, кто в ней нуждается (к примеру, находится в зоне боевых действий в Украине или уехал за границу и нуждается в помощи с устройством там).

В 2022 году ЦГС также присоединился к глобальной инициативе Трибунал для Путина, созданной в ответ на полномасштабную агрессию. Участники инициативы документируют события, в которых есть признаки преступлений согласно Римскому уставу Международного уголовного суда (геноцид, преступления против человечности, военные преступления) во всех регионах страны, ставших объектом нападения.



Председатель ЦХС Александра Матвийчук входила в состав членов Консультативного совета при Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека. В 2017—2018 годах была участником Программы украинских новых лидеров Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права (CDDRL) Стэнфордского университета (США). Она также является автором ряда альтернативных отчетов для различных органов ООН, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ и Международного уголовного суда.

По случаю присуждения Нобелевской премии Матвийчук сделала акцент на трех вещах:

ООН и государства-участники должны провести реформу международного мира и безопасности, чтобы создать гарантии для всех стран и их граждан независимо от их участия или неучастия в военных блоках или их военной мощи. Россия должна быть исключена из Совбеза ООН за систематические нарушения устава ООН.



чтобы создать гарантии для всех стран и их граждан независимо от их участия или неучастия в военных блоках или их военной мощи. за систематические нарушения устава ООН. ООН и государства-участники должны решить проблему « прогалины в ответственности» и обеспечить шанс на справедливость сотням тысяч жертв военных преступлений. «Без этого устойчивый мир в нашем регионе невозможен. Нужно создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности».

прогалины в ответственности» и обеспечить шанс на справедливость сотням тысяч жертв военных преступлений. «Без этого устойчивый мир в нашем регионе невозможен. Нужно создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности». «Весь мой 20-летний опыт борьбы за свободу и права человека убедительно говорит, что обычные люди оказывают гораздо большее влияние, чем они думают. Массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее, чем интервенция ООН», — убеждена Матвийчук.

Правозащитник Алесь Беляцкий ( Беларусь)

60-летний Алесь Беляцкий — руководитель белорусского правозащитного центра Вясна и политический заключенный режима Александра Лукашенко. Он и сейчас находится за решеткой в Беларуси.

Его центр был основан в 1997 году под названием Вясна-96 после антиправительственных протестов 1996−97 годов — демонстраций против конституционных изменений, которые закрепили за Лукашенко почти неограниченные полномочия диктатора. С тех пор центр Вясна стал самым мощным и эффективным центром мониторинга репрессий и прав человека в Беларуси. В октябре 2003 года лукашенковский режим попытался ликвидировать Весну решением Верховного суда — из-за участия членов организации в наблюдении за президентскими выборами 2001 года.

В 2011 году Алесь Беляцкий был приговорен к 4,5 годам тюрьмы по фиктивному обвинению в неуплате налогов с 500 тысяч евро, которые были на зарубежных счетах его центра Вясна. Вышел на свободу в 2014 году.

Летом 2021 года, год спустя после масштабных выступлений против Лукашенко в Беларуси, Беляцкий был снова задержан, как до этого и многие другие активисты Вясны. Мировое сообщество признало их политическими заключенными, известный правозащитник, а теперь и лауреат Нобелевской премии до сих пор находится под арестом без суда.

В предыдущие годы Алесь Беляцкий был отмечен многими правозащитными премиями:

2012 — премия имени Леха Валенсы

2013 — премия имени Вацлава Гавела

2020 — премия За правильный образ жизни

2020 — премия имени Сахарова ( среди прочих)

Нобелевский комитет назвал Беляцкого «одним из инициаторов демократического движения» в Беларуси и отметил, что, несмотря на преследования, он «не уступил ни сантиметра в своей борьбе за права человека и демократию в Беларуси».

Правозащитное общество Мемориал ( Россия)

Российское правозащитное неправительственное общество Мемориал появилось еще в 1989 году, первоначально посвятив свою деятельность сохранению памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Среди его основателей был советский диссидент и академик Андрей Сахаров.

Впоследствии общество превратилось в правозащитное движение, которое объединило общественные организации не только в России, но и Казахстане, Латвии, Грузии, Украине и других странах.

Во время чеченских войн в России Мемориал собирал и проверял информацию о злоупотреблениях и военных преступлениях, совершенных против чеченского населения российскими и пророссийскими силами. В 2009 году из-за этой работы была убита руководитель филиала Мемориала в Чечне Наталья Эстемирова.

Общество создало для своих проектов широкую сеть интернет-порталов, которые концентрировались на исторической, научно-просветительской и правозащитной работе, в том числе о репрессиях в годы режима Владимира Путина. Юристы Мемориала много лет предоставляли консультации для пострадавших от террора, реабилитированных и современных политзаключенных, помогали вести судебные процессы по их запросу. Волонтеры организации в регионах занимались помощью жертвам репрессий, ухаживали за местами памяти и проводили поисковые экспедиции.

Мемориал вел судебную тяжбу с Главной военной прокуратурой РФ с требованием рассекречивания материалов следствия о Катынском расстреле. Дело дошло до Европейского суда по правам человека, признавшего Россию виновной в отказе предоставить документы об этом советском преступлении против пленных польских военнослужащих.

В последние годы Меморил был объявлен в России иностранным агентом, а в декабре 2021 юридические лица Международного Мемориала и Правозащитного центра Мемориал были официально ликвидированы по решению российского суда. Однако представители этих организаций сообщили, что продолжат свою правозащитную работу без юридических лиц.

Отмечая Мемориал премией мира, Норвежский нобелевский комитет отметил, что работа общества базируется на идее о том, что противостояние преступлениям прошлого имеет важное значение для предотвращения новых. «Организация также была в авангарде усилий, направленных на борьбу с милитаризмом, на продвижение прав человека и руководства, основанного на верховенстве права», — объяснили в комитете выбор одного из трех лауреатов этого года.