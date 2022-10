Давайте немного остынем. О Нобелевской премии мира и «трех братских народов» 7 октября, 15:55

Давайте порадуемся за первую в истории Украины Нобелевскую премию и не будем нагнетать «зраду» там, где ее нет

Премию мира я бы на месте Нобелевского комитета вообще в этом году никому не давал. Ибо немного глупо присуждать премию мира во время самой масштабной войны со времен Второй мировой.

Но решили дать и поделили между белорусским правозащитником, российским обществом Мемориал и украинским Центром Гражданских Свобод. И конечно, многие сразу же увидели в этом смешанный нарратив о «трех братских народах» и начали кричать о предательстве.

Я понимаю, что сейчас любое упоминание о чем-то российском вызывает рвотные рефлексы и желание набить морду, но давайте немного остынем, хотя бы почитаем, что написано в формулировке премии. Никакого упоминания о «братских народах» или о том, что Украине или Беларуси нужно «дружить» с Россией там нет. Формулировка вполне нормальная и не содержит, по-моему, никакого неприемлемого определения.

Что касается Мемориала, то это старейшая правозащитная организация в постсоветских странах. Его основали еще при Союзе в 1987 году, а одним из основателей был легендарный диссидент Андрей Сахаров (тоже нобелевский лауреат). Мемориал занимался документированием преступлений сталинского тоталитаризма и сражался за права политических заключенных Кремля. В 2021 году, накануне нападения на Украину, Мемориал принудительно закрыли. Никакой антиукраинской деятельности Мемориал не проводил.

Если внимательно почитать формулировку, то там повсюду расставлены правильные и однозначные акценты: Россия развязала войну и вторглась в Украину, имели место военные преступления против гражданского населения Украины. Никаких намеков на «не все однозначно» нет.

Да, там есть фраза «Nobel Committee wishes to honour three outstanding champions of human rights, democracy and peaceful co-existence in the neighbour countries Belarus, Russia and Ukraine», которую многие читают как «вы — три братских народа, вам нужно помириться!», но давайте прочтем ее глазами, а не одним местом.

Никаких призывов к пониманию, братанию или, прости Господи, прощения нет

Дословный перевод таков: «Нобелевский комитет хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах Беларуси, России и Украине». Отметили «борцов за мирное сосуществование, проживающих в трех соседних странах», а не «борцов за мирное сосуществование трех соседних стран». Это две большие разницы, как говорят в Одессе.

Опять же мирное сосуществование не обязательно означает любовь и братство. Это означает не воевать. Все. Никаких призывов к пониманию, братанию или, прости Господи, прощения там нет.

Нобелевская премия мира кардинально отличается от других тем, что априори сильно политизирована и зависит от глобальной повестки и геополитических течений. Это, в принципе, самая противоречивая премия. Ее, например, когда-то присудили, как ни странно, Ясиру Арафату за примирение с Израилем. Чем это примирение закончилось — все отлично знают.

Понятное дело, что сейчас геополитическое событие № 1 в мире — это война России против Украины с участием Беларуси как сателлита. Поэтому у нобелевского комитета не было особого выбора, и нужно было отметить кого-то из находящегося в центре внимания региона. Здесь важно понимать, что эту премию часто присуждают не за фактические результаты, а за процесс борьбы за все хорошее, против всего плохого — это норма. Причем уничтожение демократии в Беларуси и России это, с точки зрения нобелевского комитета, тоже весьма плохо. С этим трудно не согласиться, потому что вряд ли условный Немцов вместо Путина поперся бы аннексировать Крым и уничтожать Украину, а Кохановский вместо Лукашенко предоставил бы ему плацдарм для нападения.

Важно понимать, что нобелевский комитет никогда не занимал и физически не может занимать позицию объявления конкретной страны и всех ее жителей преступниками и извергами, как бы нам этого сейчас ни хотелось. Для нас награждение кого-то из России может выглядеть издевательством и попытками оправдания, мол, это все Путин, а не россияне. Однако наши пожелания в нобелевском комитете мало кого интересуют, и так, как нам хотелось, не будет. Главное, чтобы премия в целом принесла нам пользу — это тот максимум, на который можно рассчитывать. И эта цель, однозначно, достигнута!

Поэтому давайте порадуемся за первую в истории Украины Нобелевскую премию и не будем нагнетать «зраду» там, где ее нет.

