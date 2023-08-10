Мэр Москвы заявил об очередной атаке беспилотников 10 августа, 05:48 Москва (Фото:pexels.com@1363928)

В ночь на четверг, 10 августа, мэр Москвы очередной раз сообщил об «атаке беспилотников» на столицу РФ. По его словам, дроны якобы билы сбиты ПВО.

«Ночью, около четырёх часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД», — заявил Собянин.

9 августа в России заявили, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорят о взрывах.



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6 августа, российские власти заявили, что дрон «попробовал прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.