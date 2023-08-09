Мэр Москвы снова сообщил об атаке беспилотников возле Домодедово 9 августа, 03:25 Москва (Фото:Город Москва via Facebook)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке пролёта на город двух боевых беспилотников. Они якобы были сбиты ПВО.

В Минобороны РФ по состоянию на 04:15 сообщили, что ночью над территорией Московской области якобы «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами».

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«Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. На данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте», — заявил Собянин.