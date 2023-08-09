«Или классная работа Буданова». Кто и зачем может атаковать Москву дронами — Жирохов 9 августа, 09:01 За две недели беспилотники уже в четвертый раз атаковали Москву (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

9 августа в России заявили, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, другой — в районе Минского шоссе. Пострадавших и разрушений нет.

Кто может запускать беспилотники, в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

«Время от времени я даже думаю, что это их (российская — ред.) провокация, потому что такие, прямо скажем, не серьезные беспилотники [атакуют Москву], даже несмотря на то, что у нас полусерийное производство, оно более гаражное. <...> Я думаю, что это просто беспокоящие атаки, которые держат постоянно их в напряжении, постоянно держат в напряжении ПВО, жителей этих районов Москвы, куда долетает. Но в целом военного значения они не имеют», — объяснил Жирохов.

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Также эксперт ответил, могут ли беспилотники стартовать неподалеку от Москвы:

«Это предположение имеет смысл. С некоторых точек зрения. По крайней мере, те остатки [БПЛА], которые показывают россияне время от времени, — это легкие беспилотники, которые имеют ограниченную дальность полета. Поэтому это либо классная работа [главы ГУР Кирилла] Буданова и его команды, либо это действительно что-то такое на уровне российских провокаций».

Беспилотники атакуют Москву уже далеко не впервые. За последние полторы недели известно о как минимум трех инцидентах.

6 августа российские власти заявляли, что дрон «попытался прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержали десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в тот же небоскреб, что и за два дня до этого.