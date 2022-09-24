Мобилизация может стать началом развала тоталитарного режима Путина — Жданов 24 сентября, 10:18 Задержание протестующего против мобилизации в Москве, 21 сентября (Фото:REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявил, что мобилизация в РФ может стать началом развала тоталитарного режима российского диктатора Владимира Путина.

Как сказал Жданов в эфире Радио НВ, нанесение потерь со стороны ВСУ российским войскам и волна отказников от дальнейшего участия в боевых действиях — два фактора, которые заставили Путина пойти на такой непопулярный шаг как мобилизация.

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«Именно этот шаг может стать началом развала этого государственного аппарата, тоталитарного режима, который построил Путин. Потому что, как говорил один наш политик, пока у вас на огороде не разорвется 152-миллиметровый снаряд, вы не поверите, что началась война. Сегодня война пришла в каждый российский дом, где есть мужчина в возрасте от 18 до 60 лет», — сказал военный эксперт.

Он обратил внимание на то, что акции протеста против мобилизации начались в России с первого дня после ее объявления.

«Да, они сегодня малочисленны, люди не оказывают сильного сопротивления правоохранительным органам. Но они дойдут до той стадии, когда поймут, что Майдан — их единственный шанс отстоять свои права и не быть „пушечным мясом“ на той войне, которую развязал лично Путин», — добавил Жданов.

21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу после объявления мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. При этом, по данным СМИ, диктатор хочет призвать один миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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